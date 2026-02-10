قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة
الوزير: مشروع القطار الكهربائي السريع سيغير مفهوم النقل في مصر
زيارة واشنطن.. خبير: نتنياهو يضغط على ترامب لوقف المسار الدبلوماسي مع إيران
هدد بعرقلة افتتاحه.. ترامب يطالب كندا بنصف ملكية جسر "جوردي هاو"
تلقيت وحيا من الله.. تركي يزعم أنه المهدي المنتظر في الجامع الأموي
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026
ترقب إقليمي وتحذيرات دولية.. هل تشتعل مواجهة كبرى بين إسرائيل وإيران؟
قنبلة موقوتة في الأهلي.. سهام صالح تكشف حقيقة العرض الأمريكي لإمام عاشور
بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع
لم يثبت نسب الطفل.. تفاصيل مؤلمة في واقعة التعدي على فتاة المنوفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم الثلاثاء
سعر الدولار اليوم الثلاثاء

شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، وفقًا لآخر تحديثات صادرة عن البنوك العاملة في السوق المحلية. 

وتراوح سعر الشراء بين 46.810 جنيه و46.860 جنيه، بينما سجل سعر البيع ما بين 46.910 جنيه و46.960 جنيه، في نطاق سعري محدود يعكس هدوء حركة التداول داخل القطاع المصرفي.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء

البنك المركزي المصري: 46.822 جنيه شراء – 46.955 جنيه بيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك (شراء / بيع):

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): 46.860 جنيه شراء – 46.888 جنيه بيع.

بنك قناة السويس: 46.860 جنيه شراء – 46.960 جنيه بيع.

بنك مصر: 46.860 جنيه شراء – 46.960 جنيه بيع.

البنك الأهلي المصري: 46.860 جنيه شراء – 46.960 جنيه بيع.

المصرف العربي الدولي: 46.860 جنيه شراء – 46.960 جنيه بيع.

QNB الأهلي: 46.850 جنيه شراء – 46.950 جنيه بيع.

HSBC: 46.850 جنيه شراء – 46.950 جنيه بيع.

البنك العقاري المصري العربي: 46.850 جنيه شراء – 46.950 جنيه بيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): 46.830 جنيه شراء – 46.930 جنيه بيع.

البنك المركزي المصري: 46.822 جنيه شراء – 46.955 جنيه بيع.

بنك البركة: 46.820 جنيه شراء – 46.920 جنيه بيع.

كريدي أجريكول: 46.820 جنيه شراء – 46.920 جنيه بيع.

بنك الكويت الوطني NBK: 46.820 جنيه شراء – 46.920 جنيه بيع.

بنك الإسكندرية: 46.810 جنيه شراء – 46.910 جنيه بيع.

سعر الدولار اليوم

سجل الدولار في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) نحو 46.860 جنيه للشراء و46.888 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك قناة السويس وبنك مصر والبنك الأهلي المصري والمصرف العربي الدولي مستوى 46.860 جنيه للشراء و46.960 جنيه للبيع.

وفي بنوك QNB الأهلي وHSBC والبنك العقاري المصري العربي، سجل الدولار 46.850 جنيه للشراء و46.950 جنيه للبيع، فيما بلغ في البنك التجاري الدولي (CIB) 46.830 جنيه للشراء و46.930 جنيه للبيع.

وسجل السعر الرسمي في البنك المركزي المصري 46.822 جنيه للشراء و46.955 جنيه للبيع. كما سجل في بنوك البركة وكريدي أجريكول وبنك الكويت الوطني 46.820 جنيه للشراء و46.920 جنيه للبيع، بينما جاء أقل سعر للشراء في بنك الإسكندرية عند 46.810 جنيه مقابل 46.910 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

بعد سحب 82 ألف جنيه من حساب شاب في دقائق.. تحذير عاجل من إنستاباي

الإيجار القديم

وداعا الوحدات البديلة.. ماذا يحدث للمستأجر بمشروع القانون الجديد للايجار القديم؟

الإيجار القديم

من الإخلاء التدريجي إلى إلغاء المدد .. الإيجار القديم أمام اختبار برلماني جديد

سعر الدواجن

خفض أسعار الدواجن بقرار حكومي قبل رمضان.. بكم الكيلو الآن؟

أسعار السجائر

زيادة أسعار السجائر كليوبترا وبوكس رسميًا بقرار من الشرقية للدخان.. إليك القائمة الجديدة

الموجة الحارة

متى تنتهي الموجة الحارة في مصر؟ الأرصاد الجوية تجيب

احمد موسى

احمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة.. ماذا يحدث؟

ترشيحاتنا

ميناء دمياط

ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة

جهود متنوعة

توفير لانشات إسعاف نهري لخدمة مواطنى أسوان والأفواج السياحية

شوارع كفر الشيخ

تكثيف أعمال النظافة الليلية ورفع المخلفات بحي شرق كفر الشيخ.. صور

بالصور

رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟

رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟
رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟
رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟

طريقة عمل رول الفراخ.. وصفة سهلة بطعم المطاعم وخطوات مضمونة

طريقة عمل رول الفراخ
طريقة عمل رول الفراخ
طريقة عمل رول الفراخ

فيديو

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد