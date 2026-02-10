مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة

تترقب جماهير الكرة العالمية اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026 عددًا كبيرًا من المواجهات القوية في مختلف البطولات المحلية والقارية، حيث تشهد الملاعب مباريات مهمة على أكثر من مستوى، أبرزها مواجهة الاتحاد السعودي ضد الغرافة القطري ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، بالإضافة إلى لقاء ناري في الدوري الإنجليزي الممتاز يجمع وست هام مع مانشستر يونايتد في مواجهة منتظرة.

ويأتي هذا اليوم محمّلًا بالإثارة خاصة مع تعدد المباريات في الدوريات الأوروبية، إلى جانب استكمال منافسات البطولات الآسيوية، وكذلك مواجهات الكؤوس في إيطاليا وألمانيا.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يشهد الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم 4 مباريات قوية تقام جميعها في توقيت متقارب، ما يجعل الجماهير على موعد مع سهرة كروية مثيرة، خاصة مع مشاركة أندية كبيرة مثل تشيلسي وتوتنهام ومانشستر يونايتد.

تشيلسي × ليدز يونايتد: تقام المباراة في تمام الساعة 9:30 مساءً وتُنقل عبر beIN Sports HD 3.

إيفرتون × بورنموث: تنطلق في نفس التوقيت 9:30 مساءً عبر قناة beIN Sports HD 5.

توتنهام هوتسبير × نيوكاسل يونايتد: تقام أيضًا الساعة 9:30 مساءً وتذاع على beIN Sports HD 4.

وست هام × مانشستر يونايتد: مواجهة مرتقبة تبدأ الساعة 10:15 مساءً عبر beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 2 والقنوات الناقلة



تتواصل منافسات دوري أبطال آسيا 2 اليوم بمباراتين مهمتين، حيث تسعى الفرق لتعزيز حظوظها في البطولة القارية.

الاستقلال × الحسين: تقام في تمام الساعة 3:45 عصرًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

الزوراء × الوصل: تنطلق في الساعة 6:00 مساءً على beIN Sports HD 3.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة

تتصدر هذه البطولة مشهد اليوم بعدد كبير من المواجهات القوية، حيث تُقام 6 مباريات في أوقات مختلفة، أبرزها لقاء الاتحاد والغرافة.

سانفريسي هيروشيما × جوهور دار التعظيم: الساعة 12:00 ظهرًا على beIN Sports HD 4.

فيسيل كوبي × سيول: الساعة 12:00 ظهرًا عبر beIN Sports HD 5.

تشنجدو رونجتشينج × بوريرام يونايتد: الساعة 2:15 ظهرًا على beIN Sports HD 4.

شنجهاي شينهوا × ماكيدا زيلفيا: الساعة 2:15 ظهرًا على beIN Sports HD 5.

تراكتور × السد: الساعة 6:00 مساءً عبر beIN Sports HD 2.

الاتحاد × الغرافة: المباراة الأبرز وتقام الساعة 8:15 مساءً على beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

ضمن منافسات كأس إيطاليا، يلتقي فريق نابولي في مباراة قوية أمام كومو.

نابولي × كومو: تقام في تمام الساعة 10:00 مساءً على قناة AD Sports 1 HD.

مواعيد مباريات كأس ألمانيا والقنوات الناقلة



أما كأس ألمانيا، فيشهد مواجهة مهمة تجمع هيرتا برلين بفرايبورج في لقاء منتظر.

هيرتا برلين × فرايبورج: تنطلق الساعة 9:45 مساءً وتُنقل عبر قناة Abu Dhabi Sports 2







