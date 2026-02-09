قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري
عمرو طلعت: خطة من 5 محاور لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت
المجلس سيد قراره.. أحمد موسى في بث مباشر «على مسئوليتي»
سمير فرج: الرئيس السيسي أعلن التهجير خط أحمر.. ولن يسمح بتصفية القضية الفلسطينية
13 فبراير تعديل لوائح الانضباط وكأس الأمم الأفريقية 2027
إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بكرداسة
من إيطاليا.. الأزهر يمد جسور التواصل لمسلمي أوروبا عبر سلسلة لقاءات دعوية
وزير الخارجية: مصر تواصل اتصالاتها المكثفة للتوصل إلى تسوية توافقية للملف النووي الإيراني
الرئيس السيسي يتفقد أحدث طائرات «مصر للطيران» من طراز إيرباص A350 بمطار القاهرة
الرئيس السيسي يشاهد أحدث الطائرات المنضمة إلى أسطول شركة مصر للطيران
بعد 4 أيام من البحث.. انتشال جثمان سيدة سقطت في مصرف زاوية النجار بقليوب
كأس مصر| تعديل موعد مباراة حرس الحدود وزد في دور الـ 8
رياضة

أحمد حسن يزف بشري ساره لجماهير الأهلي بشان إصابة تريزيجيه

احمد حسن
احمد حسن
ميرنا محمود

كشف أحمد حسن  عن تطورات جديدة بشأن أصابة محمود حسن  تريزيجية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب أحمد حسن :مصدر: تريزيجيه يخوض برنامج تأهيلي لمدة أسبوع وبعدها يبدأ المشاركة تدريجيا في التدريبات الجماعية.

إصابة تريزيجيه في مواجهة شبيبة القبائل
 

وتعرض تريزيجيه للإصابة أثناء مشاركته في مباراة شبيبة القبائل، التي أقيمت ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وهي المباراة التي شهدت صعوبة كبيرة من الناحية البدنية، بسبب قوة المنافس وارتفاع نسق اللعب طوال دقائق اللقاء.

وأثارت الإصابة قلق جماهير الأهلي، خاصة أن اللاعب يُعد من العناصر الأساسية والمؤثرة في تشكيل الفريق خلال الفترة الحالية.
 

الأهلي ينتظر تقرير الجهاز الطبي

وفي السياق نفسه، ينتظر الجهاز الفني للأهلي بقيادة المدير الفني التقرير النهائي للجهاز الطبي، من أجل تحديد البرنامج العلاجي المناسب للاعب، وكذلك موعد عودته للتدريبات الجماعية بشكل تدريجي.

ومن المنتظر أن يخضع تريزيجيه لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة، لحسم مدى قوة الإصابة بدقة.

أحمد حسن أصابة محمود حسن تريزيجية تريزيجية مشاركه تريزيجية

سعر الذهب

