أحمد حسن يزف بشري ساره لجماهير الأهلي بشان إصابة تريزيجيه

كشف أحمد حسن عن تطورات جديدة بشأن أصابة محمود حسن تريزيجية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب أحمد حسن :مصدر: تريزيجيه يخوض برنامج تأهيلي لمدة أسبوع وبعدها يبدأ المشاركة تدريجيا في التدريبات الجماعية.

إصابة تريزيجيه في مواجهة شبيبة القبائل



وتعرض تريزيجيه للإصابة أثناء مشاركته في مباراة شبيبة القبائل، التي أقيمت ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وهي المباراة التي شهدت صعوبة كبيرة من الناحية البدنية، بسبب قوة المنافس وارتفاع نسق اللعب طوال دقائق اللقاء.

وأثارت الإصابة قلق جماهير الأهلي، خاصة أن اللاعب يُعد من العناصر الأساسية والمؤثرة في تشكيل الفريق خلال الفترة الحالية.



الأهلي ينتظر تقرير الجهاز الطبي

وفي السياق نفسه، ينتظر الجهاز الفني للأهلي بقيادة المدير الفني التقرير النهائي للجهاز الطبي، من أجل تحديد البرنامج العلاجي المناسب للاعب، وكذلك موعد عودته للتدريبات الجماعية بشكل تدريجي.

ومن المنتظر أن يخضع تريزيجيه لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة، لحسم مدى قوة الإصابة بدقة.