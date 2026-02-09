13 فبراير تعديل لوائح الانضباط وكأس الأمم الأفريقية 2027

تعقد اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف اجتماعها يوم الجمعة 13 فبراير 2026 في دار السلام بتنزانيا.

برئاسة باتريس موتسيبي، ويعقبه مؤتمر صحفي يُبث عبر قناة CAF TV.

ويناقش الاجتماع ملفات مهمة أبرزها: تعديل لوائح الانضباط، التحكيم وتقنية VAR، والاستعداد لاستضافة شرق أفريقيا لكأس الأمم 2027 بالإضافة إلي بحث مصير بطولة كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026 المقرر إقامتها في المغرب.

ويأتي الاجتماع ضمن جهود كاف لاستعادة الاستقرار وتطوير منظومة الكرة الأفريقية