توماس باخ: الألعاب الشتوية تجمع العالم في زمن الصراعات والحروب

أكد توماس باخ، الرئيس السابق للجنة الأولمبية الدولية، أن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 في ميلانو-كورتينا تمثل إشارة جوهرية وضرورية وسط حالة الاضطراب السياسي العالمي التي يعيشها كوكب الأرض حالياً.

وقال باخ أن هناك حاجة للشعوب إلى الفعاليات التي توحد الصفوف، مضيفا "نحن جميعاً نتوق إلى شيء يجمعنا معاً. نعيش لحظة في تاريخ عصرنا مليئة بالعدوان والكراهية والحرب".

ويرى باخ، الذي يشغل حالياً منصب الرئيس الشرفي للجنة الأولمبية الدولية، أن القيمة الحقيقية للأولمبياد تتجاوز مجرد التنافس الرياضي، موضحاً أن الناس يرغبون في رؤية المشاهد الإنسانية التي تجمع المتنافسين.