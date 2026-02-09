برلماني: القمة المصرية الصومالية نقطة تحول استراتيجية لتعزيز الاستقرار والتنمية بالقرن الإفريقي

اعتبر النائب سامي نصر الله عضو مجلس النواب، أن القمة المصرية الصومالية التي عقدت في القاهرة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود، تمثل محطة استراتيجية محورية تؤكد التزام مصر بدعم وحدة واستقرار الصومال والحفاظ على سيادته وسلامة أراضيه.

وأوضح نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم، أن هذه القمة تعكس الدور المصري الفاعل في تعزيز الأمن والتنمية بالصومال، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار بمنطقة القرن الإفريقي الحيوية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الموقف المصري الواضح والحاسم يعكس الثوابت الراسخة للسياسة الخارجية المصرية، القائمة على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ودعم وحدتها وسلامة أراضيها، مما يعزز من مصداقية القاهرة إقليمياً ودولياً ويؤكد مكانتها كقوة للتوازن والأمن في محيطها الإقليمي.

وأكد سامي نصر الله، أن تصريحات الرئيس السيسي الرافضة لأي محاولات لزعزعة وحدة الصومال أو الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضيه، تحمل دلالات استراتيجية هامة، تعكس فهم مصر العميق لمخاطر تفتيت الدول الوطنية وما يترتب عليه من تهديد مباشر للأمن القومي العربي والإفريقي، فضلاً عن كونها مخالفة صارخة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح نائب الشرقية، أن تفعيل إعلان الشراكة الاستراتيجية الموقّع بين البلدين في يناير 2025 يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز العلاقات الثنائية، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الشامل في مجالات التنمية وبناء القدرات والتبادل التجاري والتعاون الأمني والعسكري، بما يدعم جهود الصومال في بناء مؤسساتها الوطنية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الأمنية وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.

وأشار النائب سامي نصر الله. إلى أن إعلان مصر إرسال قافلة طبية إلى الصومال يعكس البعد الإنساني العميق للسياسة المصرية، ويؤكد فلسفة الدولة في الربط بين الأمن والتنمية، باعتبار أن الاستقرار المستدام لا يتحقق إلا بتحسين الظروف المعيشية والخدماتية للشعوب، وتعزيز قدرات الأنظمة الصحية والتعليمية.