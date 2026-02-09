اتصالات النواب: نستهدف تحديد سن معين لاستخدام الأطفال للسوشيال ميديا

كشف أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، تفاصيل الاجتماع مع وزير الاتصالات في جلسة استماع ، وبمشاركة عدد من الوزارات والجهات المعنية وذلك فى إطار إعداد مشروع قانون ينظم استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وقال أحمد بدوي في مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" نثمن مقترح الرئيس السيسي بأهمية وضع تشريع ينظم تعامل الأطفال مع وسائل التواصل الاجتماعي ".

وتابع أحمد بدوي :" جلسات الاستماع مع الوزراء المعنيين مستمرة لحين إعداد مشروع قانون ومناقشته في لجنة الاتصالات ثم يتم عرضه على الجلسة العامة ".

وأكمل احمد بدوي:" مشروع القانون يواجه مخاطر السوشيال ميديا على الأطفال ، ونستهدف تحديد سن معين لاستخدام الأطفال للسوشيال ميديا".



ومن جانبه ، أوضح الدكتور عمرو طلعت في جلسة الاستماع، أبرز محاور المخاطر التى يتعرض لها الأطفال على الإنترنت، حيث يتمثل المحور الأول فى الدوائر الاجتماعية الرقمية المغلقة التي يكونها الأطفال مع اشخاص رقميا وبناء علاقات ثقة وهمية يتم استغلالها لاحقًا فى التأثير على الطفل عاطفيًا؛ مشيرا إلى أن ذلك قد يدفع الطفل إلى السعى المستمر للحصول على رضا هؤلاء الأشخاص، بما يعزز قدرتهم على السيطرة عليه، مضيفا أن من بين هذه المخاطر كذلك ما يعرف بالقدوة السلبية الزائفة، التى تسهم فى تطبيع السلوكيات الخاطئة أو غير الأخلاقية لدى الأطفال.