نائب: اتصالات النواب استمعت للفنان أحمد زاهر بشأن مخاطر لعبة "روبلوكس"

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه تم اليوم اجتماع هام، وتم عمل جلستين، وكان هناك مناقشات حوارية، وتم تقنين مقترح الرئيس السيسي بعمل تشريع لحماية النشئ والأطفال.من خطورة وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشاد بالشركة المتحدة بتقديم محتوى فيديو والذي أبهر جميع الأعضاء، وتم التأكيد على خطورة لعبة "الروبلوكس"، مؤكدا أن الفنان أحمد زاهر كان متواجد وتحدث عن مخاطر اللعبة والتي تناولها مسلسل "لعبة وقلبت بجد".

وتابع أن رئيس الجهاز القويم لتنظيم الاتصالات كان موجود في الجلسة وجميع المسئولين، وأكد أن الأسرة عليها دور هام لمتابعة الأبناء، لعدم الوقوع في مخاطر الألعاب الإلكترونية

