عمرو أديب يعلق على مطالب تولي محمود محي الدين رئاسة الوزراء.. فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الأشهر الماضية ظهرت "نكتة" أو دعابة يطالب فيها الناس بتولي الدكتور محمود محي الدين، منصب رئيس مجلس الوزراء بدلا من الدكتور مصطفى مدبولي.

وأضاف عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، على قناة "ام بي سي مصر"، أن الدكتور محمود محي الدين، كان موجودا على أرض مصر وترك مصر قبل الثورة بـ 8 أشهر، واختار ألا يكون موجود.

وتابعت: وكانت خناقاتنا معاه غير طبيعية وأنا شخصيا دخلت معاه في خناقات، ولكن في أوقات كثيرة تجد حنينا للماضي واختيار الشخصيات القديمة.

وأوضح أنه يجب أن تكون لدينا رجاحة الاختيار والقدرة على اختيار شخص يصنع أشياء جيدة، بدلا من مبدأ اللي تعرفه أحسن من اللي متعرفوش.

واستكمل: الدكتور محمود محي الدين، هو فكر اقتصادي ولكن مش فاضيلنا، هو مع الهيئات الدولية وقاعد معاهم، ومش كل الناس متحمسة لهذا الأمر.