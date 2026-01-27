قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ندرس القرارات جيدا.. أحمد دياب يوضح حقيقة إلغاء الدوري بسبب منتخب مصر
لم يلتزموا باتفاقنا.. ترامب يعلن زيادة الرسوم الجمركية على كوريا الجنوبية
والد أشرف داري يطالب الأهلي بـ 2.5 مليون دولار لفسخ التعاقد
عمرو أديب: تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء ستسجن نصف الشعب
ترامب يهدد دولة ذات سيادة.. إيران ترد على أمريكا في الأمم المتحدة
لماذا نهى النبي عن الصيام آخر يومين من شعبان؟.. اعرف الحكمة
بـ 90 مليار يورو.. فرنسا تعارض شراء صواريخ بريطانية للقوات الأوكرانية
وائل القباني لممدوح عباس: أدفع الشرط الجزائي لچون إدوارد ومشيه من النادي
عمرو أديب عن تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء: وفر العدادات للمواطنين وبعدين نفذ
الأهلي في مفاوضات متقدمة لضم المهاجم الأنجولي إيلتسين كامويش
حقيقة عرض كريستال بالاس لضم ياسر إبراهيم من الأهلي.. الغندور يكشف
ارتفاع غير متوقع..رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح عاجلة للمواطنين
توك شو

العميد محمود محي الدين: هدف واشنطن الأسمى من ضربة إيران إسقاط النظام الديني

ايران
ايران
عادل نصار

شدد العميد محمود محيي الدين، الخبير في الأمن القومي والاستراتيجي، على أن تصريحات كل من الإمارات والسعودية بشأن رفض استخدام أراضيهما أو أجوائهما في توجيه ضربات عسكرية ضد طهران تعكس أن مسار الحرب بات أقرب من مسار السلم.


وقال العميد محمود محيي الدين، الخبير في الأمن القومي والاستراتيجي، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار:"التصريحات الصادرة عن دول مثل الإمارات، والرسائل التي سبقتها من السعودية ودول أخرى في المنطقة، تعني أن مساحة التفاوض أصبحت ضعيفة للغاية، وهو ما يشير إلى أن الحرب باتت أقرب من الحلول السلمية."

وكشف العميد محمود محيي الدين، الخبير في الأمن القومي والاستراتيجي، عن أهداف الضربة الأمريكية المحتملة، موضحًا أن الهدف الأسمى يتمثل في إسقاط النظام الإيراني بصورته الحالية، قائلاً:"واشنطن لا ترغب في استمرار النظام الديني في إيران، ولا تريد رؤية  هذا النموذج في المنطقة 

وأضاف العميد محمود محيي الدين، الخبير في الأمن القومي والاستراتيجي، أن الهدف الثاني يتمثل في قطع أذرع طهران في المنطقة وتجفيف منابع التمويل الخاصة بها، لافتًا إلى أن بعض الميليشيات لم تشارك في الأحداث السابقة، مثل حزب الله العراقي، خلال الحرب الأخيرة على لبنان، إلا أن إعلان هذه الجماعات الصغيرة والمتحركة استعدادها لاستهداف المصالح الأمريكية في سوريا والعراق يمثل مؤشرًا خطيرًا على  إيران.

وتابع العميد محمود محيي الدين، الخبير في الأمن القومي والاستراتيجي، أن هذه التطورات تعني اقتراب الخطر من إيران بشكل مباشر، مؤكدًا أن فرص اندلاع الحرب أصبحت أكبر من فرص السلام في المرحلة الحالية.

واختتم العميد محمود محيي الدين، الخبير في الأمن القومي والاستراتيجي، بالإشارة إلى أن انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة عين الأسد، باعتبارها أحد الأصول الاستراتيجية في العراق، يعد مؤشرًا إضافيًا على أن سيناريو الحرب بات أقرب من سيناريو التهدئة والسلام.

محمود محيي الدين الأمن القومي طهران

هبوط مفاجئ في سعر الذهب بعد القفزات القياسية

300 جنيه في لمح البصر.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بعد القفزات القياسية

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2026 .. ترقبوها هنا

الدولار

الدولار يتراجع 5 جنيهات من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعره اليوم بعد قفزة الاحتياطي النقدي

عمر مرموش

عمر مرموش يرحل عن مانشستر سيتي بأمر جوارديولا.. ماذا حدث؟

صورة ارشيفية

ارتفاع غير متوقع..رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح عاجلة للمواطنين

حالة الطقس في مصر

عواصف رياح وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية حادة غدا الثلاثاء

الذهب

زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر

افتتاح شاطئ لذوي الهمم

محافظ البحر الأحمر: افتتاح شاطئ لذوي الهمم فكرة جديدة وهناك إقبال كبير عليه

محمد مختار جمعة

محمد مختار جمعة: أمن الوطن يقوم على الفهم الرشيد للدين

نشأت الديهي

نشأت الديهي: الرئيس السيسي الفرصة الأخيرة لإنجاز مشروعنا الوطني

بالصور

حتشبسوت وإخناتون تعودان للحياة على مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر

حتشبسوت وإخناتون يعودان للحياة علي مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر
حتشبسوت وإخناتون يعودان للحياة علي مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر
حتشبسوت وإخناتون يعودان للحياة علي مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر

لهواة الفخامة.. مزاد سيارات فاخرة جديد في مصر

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

مهرجان "أنوار الموهبة" يواصل فعالياته بديرب نجم والحسينية

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

تسبب السرطان.. منظمة الصحة العالمية تكشف حيل تقلل مخاطر اللحوم المصنعة

اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة

برومو مسلسل فن الحرب

رمضان 2026 .. طرح البرومو الرسمى لمسلسل "فن الحرب"

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى الثانى لمسلسل "الكينج"

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

