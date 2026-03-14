طوارئ بمستشفيات سوهاج.. تحذيرات لمرضى الصدر من تقلبات الطقس

رفعت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج درجة الاستعداد القصوى داخل جميع المستشفيات وأقسام الاستقبال والطوارئ، تزامنًا مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية؛ وذلك لضمان سرعة التعامل مع أي حالات طارئة قد تنتج عن التقلبات الجوية.

رفع درجة الاستعداد القصوى في سوهاج

وأعلن الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن المديرية وجهت جميع المستشفيات برفع درجة الجاهزية الكاملة داخل أقسام الاستقبال والطوارئ، مع التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

خاصة تلك المرتبطة بعلاج أمراض الصدر والجهاز التنفسي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء طارق راشد محافظ سوهاج.

وأوضح وكيل الوزارة أن الاستعدادات شملت تعزيز تواجد الفرق الطبية بأقسام الطوارئ والاستقبال على مدار الساعة، لضمان سرعة تقديم الخدمة الطبية والتعامل الفوري مع أي حالات قد تتأثر بالتغيرات المناخية المفاجئة، خصوصًا في ظل نشاط الرياح المحملة بالأتربة والغبار.

كما شدد "دويدار" على ضرورة مراجعة المخزون الاستراتيجي من الأكسجين داخل المستشفيات، والتأكد من جاهزية أجهزة التنفس الصناعي.

بالإضافة إلى التأكد من كفاءة العمل داخل أقسام الصدر والعناية المركزة والحضانات، بما يضمن تقديم الرعاية الطبية الكاملة للمرضى في حال زيادة الحالات المرتبطة بأمراض الجهاز التنفسي.

وفي السياق ذاته، وجهت مديرية الصحة بسوهاج تحذيرًا للمواطنين، خاصة مرضى الحساسية الصدرية والأمراض التنفسية المزمنة وكبار السن والأطفال، بضرورة توخي الحذر خلال هذه الفترة، وتجنب التعرض المباشر للهواء البارد أو الأتربة المثارة، مع الالتزام بتناول الأدوية الموصوفة من قبل الأطباء.

وناشدت المديرية المواطنين بسرعة التوجه إلى أقرب مستشفى أو وحدة صحية في حال الشعور بأي أعراض تنفسية شديدة مثل ضيق التنفس أو السعال الحاد، لضمان تلقي الرعاية الطبية اللازمة في الوقت المناسب.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن غرفة الأزمات والطوارئ بمديرية الصحة تعمل على مدار الساعة لمتابعة تطورات الموقف أولًا بأول، مع استمرار التنسيق الكامل بين المديرية وجميع المستشفيات بالمحافظة؛ لضمان الاستجابة السريعة لأي تداعيات قد تنتج عن التقلبات الجوية.