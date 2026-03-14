إلهام أبو الفتح
محافظات

استعدادات في سوهاج لمواجهة تقلبات الطقس وتحذيرات من رياح وأتربة

سوهاج _ أنغام الجنايني

اتخذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة سوهاج إجراءات مكثفة ورفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات الخدمية والوحدات المحلية؛ تحسبًا لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي قد تشهدها المحافظة خلال الساعات المقبلة، وذلك وفقًا للتقارير الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية.

وجاءت هذه التحركات في إطار توجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، الذي شدد على ضرورة الاستعداد الكامل لمواجهة أي تداعيات محتملة للتغيرات الجوية المتوقعة، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم.

ماذا حدث؟

وأوضح محافظ سوهاج أن التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تشير إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة قد تصل إلى متوسطة على بعض المناطق.

وذلك إلى جانب نشاط ملحوظ للرياح على أغلب الأنحاء، قد يكون محملًا بالرمال والأتربة خاصة بمناطق جنوب الصعيد، وذلك على فترات متقطعة، مع احتمالية حدوث اضطرابات في حركة الملاحة البحرية.

وكلف محافظ سوهاج رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية وكافة الأجهزة التنفيذية بمتابعة الموقف لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، خاصة على الطرق السريعة والطرق الرئيسية، مع رفع درجة التأهب القصوى لمواجهة أي طوارئ قد تطرأ نتيجة التقلبات الجوية.

كما شدد المحافظ على ضرورة تفعيل غرف العمليات بكافة الوحدات المحلية وربطها بشكل مباشر بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لضمان سرعة تلقي البلاغات والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة، بالإضافة إلى تشكيل فرق عمل للتدخل السريع لمواجهة أي آثار محتملة لسوء الأحوال الجوية.

وفي السياق ذاته، أكدت غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة سوهاج أنها تتابع تطورات الحالة الجوية بشكل مستمر وعلى مدار الساعة، حيث تم بالفعل رصد تساقط أمطار خفيفة مصحوبة بنشاط للرياح المحملة بالأتربة والغبار على فترات متقطعة بمركز ومدينة دار السلام، مع استمرار المتابعة الميدانية من قبل الأجهزة التنفيذية.

كما أصدرت غرفة العمليات بيانًا تحذيريًا للمواطنين، دعت فيه إلى توخي الحذر خلال الساعات المقبلة، خاصة في ظل توقعات بزيادة نشاط الرياح المحملة بالأتربة والغبار، والتي قد تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وناشدت المحافظة المواطنين بضرورة تقليل الحركة على الطرق قدر الإمكان، لا سيما لمرضى الحساسية والصدر، مع ارتداء الكمامات أو تغطية الأنف والفم عند الخروج، والقيادة بحذر على الطرق السريعة والالتزام بالسرعات المقررة.

كما أكدت أهمية إحكام غلق النوافذ والأبواب داخل المنازل، وتجنب الوقوف أسفل الأشجار أو اللوحات الإعلانية أو أعمدة الكهرباء أثناء اشتداد الرياح، مع ضرورة تثبيت الأجسام القابلة للتطاير أعلى أسطح المنازل والبلكونات.

واختتمت المحافظة بيانها بالتأكيد على استمرار عمل غرف العمليات ومركز السيطرة على مدار 24 ساعة، لمتابعة تطورات الحالة الجوية والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو طوارئ قد تطرأ.

