هل زكاة الفطر بعد صلاة العيد تعد صدقة؟.. الإفتاء تحسم الجدل

مع العشر الأواخر من رمضان وقرب انتهاؤه يكثر التساؤل عن حكم إخراج زكاة الفطر وأفضل موعد لإخراجها، حيث يتبادر إلى الأذهان سؤال يرغب كثيرون في معرفته عن هل إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد تعد صدقة؟ وتعد زكاة الفطر من الشعائر الإسلامية العظيمة التي فرضها الله سبحانه وتعالى على المسلمين في ختام شهر رمضان؛ لتطهير الصائم مما قد يكون وقع فيه من لغو أو تقصير، ولإدخال السرور على الفقراء والمحتاجين يوم العيد.

وخلال السطور التالية نعرض حكم إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد، وموعد إخراجها الصحيح، وأهم الأحكام الشرعية المتعلقة بها وفق ما أكدته دار الإفتاء.

هل زكاة الفطر بعد صلاة العيد تعد صدقة؟

وفي هذا السياق، كشفت دار الإفتاء، عن الحكم الشرعي المتعلق بتأخير زكاة الفطر بعد صلاة العيد .

وأشارت الإفتاء إلى أن زكاة الفطر 2026 حق واجب لا يسقط بفوات وقته، موضحة أنه إذا تأخّر المسلم فلم يُخرج زكاة الفطر قبل صلاة العيد وأخرجها بعدها أجزأه ذلك.

واستدلت الإفتاء على حكمها بما جاء عن فقهاء الحنفية بانهم يرون أنه إنْ فات إخراجُها في يوم العيد، فتخرُجُ بعده، وتكون أداءً؛ لأنها تجب وجوبًا موسعًا؛ لأن وجهَ القربة فيها معقولٌ، فلا يتقدّر وقت الأداء فيها.

ما مقدار زكاة الفطر عام 2026 ؟

حدَّدت دار الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر عام 2026 بأن أقل حد لها هو بـ 35 جنيهًا عن كل فرد، مشيرة إلى استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، منوهة بأنها أخذت برأي الإمام أبي حنيفة وجماعة من فقهاء المالكية، والإمام أحمد في رواية وغيرهم بجواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

وأضافت دار الإفتاء، في بيان سابق لها، أن مقدار زكاة الفطر يعادل 2.04 كيلوجرامًا من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر، مشيرة إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر من أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.

ولفت الإفتاء إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدر قيمة زكاة الفطر بصاع من تمر أو شعير أو قُوتِ البلد، على كُلِّ نَفْسٍ من المسلمين؛ كما في حديث عبد الله بن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ المُسْلِمِينَ».

الحكمة من إخراج زكاة الفطر 2026

واستشهدت دار الإفتاء على الحكمة من دفع زكاة الفطر 2026 بحديث عبد الله بن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ..» أخرجه أبو داود وابن ماجه والبيهقي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في زكاة الفطر: «أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ» رواه الدارقطني في "السنن"، وفي رواية: «أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَّوَافِ فِي هَذَا الْيَوْمِ» رواه ابن وهب في "جامعه"، وابن زنجويه في "الأموال"، والبيهقي في "السنن الكبرى".

كيف تحسب زكاة الفطر 2026 ؟

وبيّنت دار الإفتاء كيف تحسب زكاة الفطر 2026 كالتالي: