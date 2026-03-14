أسعار ومواصفات شيري تيجو 9 موديل 2026 في السوق السعودي

تواصل علامة شيري الصينية من تألقها في عالم السيارات الرياضية، حيث تقدم النسخة تيجو 9 في السوق السعودي، ضمن موديلات 2026، والتي تأتي بتصميم الـ SUV، مع باقة كبيرة من التجهيزات تشمل أنظمة السلامة وعناصر الترفيه، بالإضافة إلى القدرات الفنية بقوة 390 حصانًا للمحرك.

تصميم شيري تيجو 9 موديل 2026

تعتمد شيري تيجو 9 موديل 2026 على تصميم ينتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، مع أبعاد خارجية بنسبة طول 4810 مم، فيما يصل العرض إلى 1925 مم، بينما يبلغ الارتفاع 1741 مم، كما تأتي السيارة بقاعدة عجلات بطول 2800 مم، ويتراوح وزن السيارة دون ركاب بين 1806 و1899 كجم.

الاداء الفني لسيارة شيري تيجو 9 موديل 2026

تعتمد السيارة على محرك يعمل بالبنزين مزود بشاحن توربيني، ويأتي هذا المحرك مكوناً من أربع أسطوانات بسعة 2.0 لتر، وتعمل هذه المنظومة على توليد قوة تصل إلى 390 حصاناً، مع عزم دوران يبلغ 254 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من 8 سرعات، كما تعتمد السيارة على نظام دفع كلي للعجلات.

مواصفات شيري تيجو 9 موديل 2026

تزود شيري تيجو 9 بمجموعة كبيرة من تقنيات السلامة حيث تضم السيارة عشر وسائد هوائية موزعة في عدة مواقع داخل المقصورة، تشمل الوسائد الأمامية للسائق والراكب الأمامي، والوسائد الجانبية الأمامية، إضافة إلى وسائد ستائرية جانبية، مع وسادة هوائية وسطية وأخرى جانبية في الصف الثاني.

وتشمل تجهيزات السلامة أيضاً نظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، ونظام التحكم في الجر، فضلاً عن نظام الثبات الإلكتروني، ونظام التحذير من التصادم الأمامي، وتقنية قراءة مسار الطريق والتنبيه عند الخروج عنه، إلى جانب كاميرات خارجية توفر رؤية محيطية تصل إلى 540 درجة.

وتعتمد المقصورة الداخلية على شاشة مركزية لنظام المعلومات والترفيه بقياس 15.6 بوصة، لوحة عدادات عبر شاشة رقمية بقياس 10.25 بوصة، ونظام عرض المعلومات على الزجاج الأمامي.

وتدعم المقصورة نظام تكييف أوتوماتيكي بثلاث مناطق للتحكم في درجة الحرارة، مع فتحات تكييف مخصصة للصفين الثاني والثالث، مقود متعدد الوظائف، نظام صوتي ترفيهي، إضاءة داخلية.

سعر شيري تيجو 9 موديل 2026 في السعودية

تقدم شيري تيجو 9 موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبلغ نحو 128,225 ريالا.