بتصميم رياضي.. ماذا تقدم هافال رابتور 2026 الجديدة؟

تعزز هافال الصينية من تواجدها عالميًا، من خلال عدد كبير من الإصدارات المتنوعة، ومنها النسخة الجديدة رابتور موديل 2026، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

أبعاد وتصميم هافال رابتور 2026

تقدم هافال طراز رابتور 2026 بتصميم خارجي رياضي، وتعتمد السيارة على قاعدة عجلات بطول 2738 مم، ويبلغ الطول الإجمالي للسيارة نحو 4800 مم، بينما يصل عرضها إلى 1950 مم، مع ارتفاع يبلغ 1843 مم، ومقدمة بتصميم حاد يتوسطه شبك أمامي كبير الحجم، كما تم تزويدها بمصابيح أمامية تعتمد على تقنية LED.

هافال رابتور 2026

أداء ومحرك هافال رابتور 2026

تعتمد هافال رابتور 2026 على منظومة دفع هجينة تجمع بين محرك بنزين ومحركات كهربائية، وتضم السيارة محرك بنزين بسعة 1.5 لتر مزود بشاحن توربيني، يعمل إلى جانب محركين كهربائيين ضمن منظومة هجينة متكاملة.

وتنتج هذه المنظومة مستويات مختلفة من القوة تبدأ من 115 كيلوواط وتصل إلى نحو 123 كيلوواط في بعض مراحل التشغيل، مع عزم دوران أقصى يبلغ 243 نيوتن متر، إلى جانب ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

هافال رابتور 2026

وفي أعلى مستويات الأداء، تصل القوة الإجمالية للمنظومة إلى نحو 443 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 750 نيوتن متر، وبهذه القدرات الفنية، تستطيع السيارة هافال رابتور 2026 الانطلاق من حالة الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.9 ثانية فقط.

مقصورة وتجهيزات هافال رابتور 2026

ركزت هافال على تقديم مجموعة من التجهيزات، حيث تأتي السيارة بشاشة مركزية كبيرة قياس 14.6 بوصة مخصصة لنظام المعلومات والترفيه، كما زُودت بلوحة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة، وتشمل التجهيزات التقنية أيضًا نظام شحن لاسلكي للهواتف الذكية بقدرة تصل إلى 50 واط.

هافال رابتور 2026

وتضم المقصورة عجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم في عدد من الأنظمة مثل المكالمات والوسائط الصوتية، إلى جانب نظام صوتي ترفيهي، كما تم تزويد المقصورة بإضاءة داخلية، إلى جانب مرايا ونوافذ تعمل بالكهرباء لتسهيل عملية التحكم.

هافال رابتور 2026

كما تضم هافال رابتور 2026 ما يصل إلى 11 حساسًا موزعة حول الهيكل الخارجي، إضافة إلى كاميرات محيطية، ونظام تثبيت السرعة التكيفي وتشمل تجهيزات الأمان كذلك نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، وبعدد من الوسائد الهوائية المصممة لتوفير حماية إضافية للركاب في حال وقوع تصادم.