تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات هافال جوليان 2026 في السعودية

هافال جوليان 2026
هافال جوليان 2026
صبري طلبه

تواصل هافال الصينية تعزيز حضورها في السوق السعودي من خلال طراز جوليان موديل 2026، الذي يأتي ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة، مع باقة كبيرة من التجهيزات، وبسعر يبدأ من 73,485 ريال.

أبعاد هافال جوليان 2026

تعتمد هافال جوليان 2026 على هيكل بطول 4472 مم، مع عرض يصل إلى 1841 مم، وارتفاع قدره 1574 مم، بينما تمتد قاعدة العجلات إلى 2700 مم، وتحصل السيارة على مصابيح خلفية بتقنيةLED ، وتأتي الفئات الأساسية مزودة بجنوط ألومنيوم قياس 17 بوصة أو 18 بوصة للفئة عالية التجهيزات، بالإضافة إلى سقف بانورامي.

هافال جوليان 2026

محرك هافال جوليان 2026

تعتمد جميع فئات هافال جوليان 2026 على محرك بنزين بسعة 1.5 لتر مزود بشاحن توربيني، يولد قوة تبلغ 147 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 220 نيوتن متر، يرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات، مع نظام دفع أمامي، ومعدل استهلاك للوقود يقدر بحوالي 13.7 كم لكل لتر.

مقصورة وتجهيزات هافال جوليان 2026

تضم السيارة شاشة وسطية بقياس 10.2 بوصة في بعض الفئات، بينما تحصل فئات أعلى على شاشة أكبر بقياس 12.3 بوصة، مع دعم نظام Apple CarPlay  واندرويد اوتو، كما تضم السيارة شاشة معلومات صغيرة بقياس 3.5 بوصة، أو شاشة رقمية كاملة بقياس 7 بوصة حسب الفئة، وتشمل التجهيزات أيضًا شاحنًا لاسلكيًا للهواتف، إلى جانب مكيف هواء أوتوماتيكي.

هافال جوليان 2026

أنظمة السلامة والحماية

تحتوي هافال جوليان 2026 على مجموعة من تقنيات الحماية، حيث تأتي مزودة بعدد 6 وسائد هوائية تشمل الأمامية والجانبية والستائرية، كما تضم أنظمة المكابح المانعة للانغلاق مع التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إلى جانب نظامي التحكم في الجر والثبات الإلكتروني.

وتدعم السيارة مساعد صعود المرتفعات ونزول المنحدرات، إضافة إلى نظام تثبيت السرعة، والتحذير من التصادم الأمامي مع مكابح طوارئ ذاتية، وتشمل التجهيزات المتقدمة نظام مراقبة النقطة العمياء، وحساسات ركن، ونظام قراءة مسار الطريق.

أسعار هافال جوليان 2026 في السوق السعودي

تقدم هافال جوليان 2026 في السعودية بسعر يبدأ من 73,485 ريال للفئة الأولى، فيما تتراوح أسعار الفئتين الثانية والثالثة بين 78,085 ريال و94,185 ريال سعودي.

هافال جوليان هافال جوليان هافال جوليان 2026 مواصفات هافال جوليان 2026 السيارة هافال جوليان 2026 سعر هافال جوليان 2026

