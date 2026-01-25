قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد انقلاب مقطورة قصب.. محافظ قنا يُوجّه بإعادة الانضباط المروري بطريق العجالين |صور
رسالة قوية من الرئيس السيسي لمؤسسات الدولة: المحاسبة تبدأ بالاعتراف
سيراميكا كليوباترا يكشف تفاصيل صفقة مروان عثمان مع الأهلي
ضارة وتحمل نوايا سلبية ومضيعة للوقت.. والد الرئيس السوري يُهاجم تمديد الهدن مع «قسد»
الأهلي القطري يفتح باب المفاوضات لضم نجم الزمالك
يتحدّث عن السلام وقواته تقتــل الأطباء.. زاخاروف تهاجم زيلينسكي
مناقشات منتظرة بالبرلمان.. حبس وغرامات بالملايين لفئات جديدة بجرائم سرقة الكهرباء |تفاصيل
تنظيم الاتصالات: ضرائب الهواتف خطوة مدروسة لتوطين الصناعة وتحويل مصر لمركز إنتاج
عمرو أديب يُثنى على العمالة المصرية .. لهذا السبب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

الكشف عن هافال V7 الجديدة.. بتصميم الـ SUV الرياضي

هافال V7
هافال V7
صبري طلبه

تعزز هافال الصينية من حضورها في الأسواق العالمية؛ عبر تقديم طراز V7  الجديد، حيث ينتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام من عائلة الـ SUV، وبعدد من التجهيزات

منظومة الأداء ومحرك هافال V7

تعتمد هافال V7 على محرك تيربو بسعة 2.0 لتر، حيث ينتج قوة تبلغ 235 حصانًا، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي متطور من 9 سرعات، مع توافر نظام الدفع الرباعي الذي يعزز من ثبات السيارة وقدرتها على التعامل مع الطرق المتنوعة.

 هافال V7

مقصورة وتجهيزات هافال V7

تضم مقصورة هافال V7 شاشة ترفيه مركزية بقياس 15.6 إنش تدعم أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب خاصية الشحن اللاسلكي للأجهزة الذكية، كما تتضمن السيارة شاشة عرض معلومات على الزجاج الأمامي، وشاشة عدادات رقمية توفر بيانات القيادة بشكل مباشر، بالإضافة إلى إضاءة محيطية.

وزُودت المقاعد الأمامية بخاصيتي التبريد والتدفئة، ما يعزز من ملاءمة السيارة لمختلف الظروف المناخية، كما تتضمن المقصورة نظام تكييف أوتوماتيكي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم بعدد من الأنظمة دون تشتيت السائق، ويكمل هذه التجهيزات نظام صوتي ترفيهي، وقفل مركزي.

 هافال V7

تصميم هافال V7

يحمل التصميم الخارجي لهافال V7 ملامح رياضية، حيث تأتي المقدمة بشبكة أمامية كبيرة متعددة الفتحات الطولية، تتكامل مع مصابيح أمامية ذات تصميم حاد، وتساهم الجنوط الرياضية في تعزيز الطابع الديناميكي، بينما تأتي المرايا الجانبية بتحكم كهربائي ومدعومة بإشارات انعطاف مدمجة وحساسات حركة مع كاميرا للمراقبة.

وفي الجزء الخلفي، توفر هافال V7 مساحة مخصصة للإطار الاحتياطي، بما يعكس توجه السيارة نحو الاستخدام العملي إلى جانب المظهر الرياضي، بينما تقدم بعدد من أنظمة الحماية منها الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح، ورصد النقاط العمياء، تحديد المسار.

هافال V7 هافال V7 سيارة هافال V7 هافال V7 الجديدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد