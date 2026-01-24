هيونداي تقدم IONIQ 6 الكهربائية بتحسينات جديدة

كشفت هيونداي الكورية الجنوبية عن تقديم نسخة محدثة من سيارتها الكهربائية IONIQ 6، ضمن خطتها المستمرة لتطوير طرازاتها المعتمدة على الطاقة النظيفة.

وجاءت التحسينات الجديدة لتشمل الجوانب التصميمية والتقنية، مع الحفاظ على هوية السيارة كواحدة من أكثر الطرازات انسيابية في فئتها، إلى جانب تمتعها بعدد من التجهيزات.

هيونداي IONIQ 6

هيونداي IONIQ 6 والتحديثات الخارجية

حصلت هيونداي IONIQ 6 على تعديلات واضحة في المظهر الخارجي، ركزت على إبراز الطابع الرياضي والانسيابي للسيارة، وشملت التحديثات إضاءة أمامية وخلفية جديدة تعمل بتقنية LED جاءت بلمسة أكثر حدة، كما مع المصدات الأمامية والخلفية التي جاءت بطابع أكثر جرأة.

كما حصلت على خطوط انسيابية تمتد على جانبي السيارة لتعزيز الكفاءة الهوائية، وتعتمد السيارة على عجلات رياضية بقياس 18 بوصة، في حين تأتي مقابض الأبواب بتصميم مخفي ينسجم مع الشكل الديناميكي العام ويعزز من الطابع المستقبلي للسيارة.

مقصورة هيونداي IONIQ 6

تعكس المقصورة الداخلية في IONIQ 6 فلسفة هيونداي في الجمع بين البساطة والوظائف الذكية، حيث جرى التركيز على دعم أحدث أنظمة الاتصال، وتضم السيارة سقفًا زجاجيًا قابلًا للفتح، إلى جانب شاشة تعمل باللمس للتحكم في أنظمة السيارة المختلفة.

هيونداي IONIQ 6

كما تدعم أنظمة الاتصال اللاسلكي بالهواتف الذكية عبر Android Auto وApple CarPlay، ما يسهل الوصول إلى التطبيقات والملاحة، وتأتي عجلة القيادة متعددة الوظائف لتوفير تحكم أسهل أثناء القيادة، إضافة إلى مكيف هواء أوتوماتيك ونظام صوتي ترفيهي.

أداء ومحرك هيونداي IONIQ 6

تتوفر هيونداي IONIQ 6 بخيارات متنوعة من منظومات الدفع، حيث يأتي الطراز الأساسي بمحرك كهربائي يولد قوة 125 كيلووات، أي ما يعادل 170 حصان، مع نظام دفع خلفي، وفي المقابل، تقدم هيونداي نسخة رياضية N Line بقوة أعلى تصل إلى 239 كيلووات، ما يعادل 325 حصان، مع خيار الدفع الخلفي أو الدفع الرباعي.

وتعتمد السيارة على بطاريات كهربائية بسعتين مختلفتين، الأولى بسعة 63 كيلووات/ساعة، والثانية بسعة 84 كيلووات/ساعة، وبفضل هذه البطاريات، يصل مدى القيادة في أفضل الظروف إلى 680 كيلومترًا.