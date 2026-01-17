قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنقاذ البحارة و الربان.. شاهد محاولات تعويم السفينة FENER الغارقة في بوسعيد
حفيدة الشيخ محمد رفعت: جدنا صوته في كل بيت مسلم.. وعنده 16 حفيدا
حرامية غسيل .. ضبط المتهمة بسرقة بطاطين من شرفة منزل بالقاهرة
حادث مؤلم يودي بحياة نجل صاحب شركة عطور وصديقه بطريق الواحات.. صور
ماكنزي تختبر المتقدمين للوظائف عبر مساعد ذكاء اصطناعي
موعد أول يوم من شعبان 2026.. وأحب الأعمال إلى الله مع بداية الشهر
ليه فيه ناس بتفشل؟.. دكتور أحمد صبري يكشف سر في فقدان الوزن| فيديو
القبض على شخص أطلق النار فى مشاجرة مع جيرانه بقنا
جيب تحتفل بمرور 85 عامًا بإصدار خاص لـ Wrangler وGladiator
الداخلية: الفيديو المنتشر لنزيل يدعى الإعتداء عليه مفبرك
اتحاد كرة القدم يبدأ مفاوضات مع زيدان لتولي تدريب منتخب فرنسا
شيكابالا عن منتخب مصر: نحتاج مصارحة فنية شاملة لمعالجة الأخطاء
سعر ومواصفات هيونداي سنتافي في السعودية.. بتصميم SUV

هيونداي سنتافي
هيونداي سنتافي
صبري طلبه

تواصل هيونداي تعزيز تواجدها في السوق السعودي من خلال طراز سنتافي، الذي يُعد من أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات التي تقدمها العلامة الكورية الجنوبية بتصميم SUV، والتي تأتي بمساحة داخلية واسعة، إلى جانب حزمة من التجهيزات.

تصميم هيونداي سنتافي

تعتمد هيونداي سنتافي على لغة تصميم حديثة من العائلة الرياضية، ويجمع التصميم بين الطابع العملي واللمسات العصرية، حيث تقدم بمصابيح تتسم بالشراسة، وجنوط رياضية، بالإضافة إلى فتحة سقف بانوراما، وفاعدة عجلات بطول 2815 مم، ونسبة طول كلي بلغت 4830 مم، و1900 مم للعرض الكلي.

هيونداي سنتافي

محرك هيونداي سنتافي

تتوفر هيونداي سنتافي بخيارين من محركات، الخيار الأول يعتمد على محرك بسعة 2.5 لتر يولد قوة 194 حصانًا، مع كفاءة استهلاك وقود تصل إلى نحو 13.5 كم لكل لتر، أما الخيار الثاني، فيأتي بمحرك 2.5 لتر تيربو يوفر أداءً أقوى بقوة 281 حصانًا، ويقترن بناقل حركة أوتوماتيكي.

مقصورة وتجهيزات هيونداي سنتافي

 

تتميز المقصورة الداخلية لهيونداي سنتافي بتصميم حيث تضم 3 صفوف من المقاعد تتسع لـ 7 أشخاص، مع كسوة جلدية فاخرة ترتقي إلى جلد نابا في الفئات الأعلى، وتبرز داخل المقصورة شاشات رقمية للعدادات ولنظام الترفيه، كل منهما بقياس 12.3 بوصة.

هيونداي سنتافي

كما تتوفر خاصية عرض المعلومات على الزجاج الأمامي بمساحة عرض واسعة، مع دعم أنظمة آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب نظام تكييف أوتوماتيكي ثلاثي المناطق مع فتحات تهوية للصفوف الخلفية، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية.

وزودت هيونداي سنتافي بحزمة متقدمة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، وتشمل هذه الحزمة ست وسائد هوائية، ونظام تثبيت سرعة متكيف يساعد على القيادة المريحة على الطرق السريعة، إضافة إلى حساسات أمامية وخلفية تسهّل عمليات الركن.

هيونداي سنتافي

كما تتوفر كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، وأنظمة لرصد النقاط العمياء، والمساعدة على الحفاظ على المسار، إلى جانب مرايا جانبية كهربائية تعزز من سهولة التحكم والرؤية.

أسعار هيونداي سنتافي في السوق السعودي

تُطرح هيونداي سنتافي في السعودية بأسعار تبدأ من 132,985 ريالا سعوديا للفئات الأساسية، ويصل إلى حوالي 205,450 ريالا سعوديا للفئات الأعلى تجهيزًا.

