أخبار السيارات| أسعار أشهر 5 سيارات سيدان في مصر.. رينو تكشف عن FILANTE موديل 2027

ماذا تقدم تويوتا كراون برستيج 2026 .. وكم سعرها في السعودية؟

تُعد تويوتا كراون من أشهر السيارات اليابانية في الأسواق العالمية، حيث ارتبط اسمها بالفخامة العملية والاعتمادية العالية، ومع طرح إصدار 2026، تواصل كراون مسيرتها بتحديثات تركز على التقنيات الهجينة والتجهيزات الحديثة.

أسعار ومواصفات شيفروليه سيلفرادو 2026 في السعودية

تُعد شيفروليه سيلفرادو 2026 واحدة من أبرز الشاحنات التي تحظى بمكانة واسعة في السوق السعودي، ضمن فئة البيك أب كاملة الحجم، ويأتي الجيل الأحدث محافظًا على هوية سيلفرادو المعروفة، مع تصميم رياضي ومجموعة متنوعة من الفئات والتجهيزات.

كيا تقدم EV2 الكهربائية.. رياضية بتصميم صغير

تعزز شركة كيا تواجدها عالميًا في عالم السيارات، من خلال تقديم الطراز EV2 الجديد في فئة السيارات الكهربائية صغيرة الحجم، حيث تأتي السيارة بتصميم رياضي مدمج، مع الانتماء إلى فئة SUV متعددة الاستخدامات، باقة من التجهيزات العصرية.

منها صني وكورولا.. أسعار أشهر 5 سيارات سيدان في مصر

استطاعت فئة السيدان أن تحظى بشعبية كبيرة في الشارع المصري، نسبة إلى مسحتها العائلية، والأبعاد المناسبة، إلى جانب عناصر التصميم المختلفة، وسط تنوع التجهيزات سواء الفنية والتفنية، بالإضافة إلى تنوع الأسعار.

رينو تكشف عن سيارة FILANTE موديل 2027.. وهذا سعرها عالميًا

كشفت رينو الفرنسية عن سيارتها الجديدة FILANTE موديل 2027، التي تمثل إضافة بارزة إلى فئة السيارات الفاخرة متوسطة الحجم، مع الجمع بين التصميم العصري، والتقنيات المتقدمة.