الرئيس السيسي يتفقد مسجد العزيز الحكيم بالمقطم.. منارة جديدة ومؤسسة دينية متكاملة
الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمسجد العزيز الحكيم بالمقطم
قيادي بفتح: الاحتلال يرتكب جرائم "إبادة إنجابية" في غزة
حادث دهس جديد بأكتوبر.. طالب ثانوي يقتحم رصيف ويدهس سيدة وابنها ويصيب ابنتها
المجلس الوطني الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يعقد مسار المرحلة الثانية من اتفاق غزة
سعر الدولار اليوم 16-1-2026
الزمالك يصطدم بالمصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية.. الموعد وملعب المباراة
زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب سواحل ولاية أوريجون الأمريكية
المبعوث الخاص لـ ترامب: تواصلنا مع إيران ونأمل في الحل الدبلوماسي
محلل سياسي: جهود مصر تدفع المرحلة الثانية في غزة وتوحد الفصائل الفلسطينية
سعر الذهب اليوم 16-1-2026
خبير بالجنائية الدولية يكشف لـ صدى البلد تداعيات اعتقال مادورو.. مصالح القوى الكبرى تتجاوز القانون الدولي في اختطاف الزعماء
تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| أسعار أشهر 5 سيارات سيدان في مصر.. رينو تكشف عن FILANTE موديل 2027

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

ماذا تقدم تويوتا كراون برستيج 2026 .. وكم سعرها في السعودية؟
تُعد تويوتا كراون من أشهر السيارات اليابانية في الأسواق العالمية، حيث ارتبط اسمها بالفخامة العملية والاعتمادية العالية، ومع طرح إصدار 2026، تواصل كراون مسيرتها بتحديثات تركز على التقنيات الهجينة والتجهيزات الحديثة.

أسعار ومواصفات شيفروليه سيلفرادو 2026 في السعودية
تُعد شيفروليه سيلفرادو 2026 واحدة من أبرز الشاحنات التي تحظى بمكانة واسعة في السوق السعودي، ضمن فئة البيك أب كاملة الحجم، ويأتي الجيل الأحدث محافظًا على هوية سيلفرادو المعروفة، مع تصميم رياضي ومجموعة متنوعة من الفئات والتجهيزات.

كيا تقدم EV2 الكهربائية.. رياضية بتصميم صغير
تعزز شركة كيا تواجدها عالميًا في عالم السيارات، من خلال تقديم الطراز  EV2 الجديد في فئة السيارات الكهربائية صغيرة الحجم، حيث تأتي السيارة بتصميم رياضي مدمج، مع الانتماء إلى فئة SUV متعددة الاستخدامات، باقة من التجهيزات العصرية.

منها صني وكورولا.. أسعار أشهر 5 سيارات سيدان في مصر
استطاعت فئة السيدان أن تحظى بشعبية كبيرة في الشارع المصري، نسبة إلى مسحتها العائلية، والأبعاد المناسبة، إلى جانب عناصر التصميم المختلفة، وسط تنوع التجهيزات سواء الفنية والتفنية، بالإضافة إلى تنوع الأسعار.

رينو تكشف عن سيارة FILANTE موديل 2027.. وهذا سعرها عالميًا
كشفت رينو الفرنسية عن سيارتها الجديدة FILANTE موديل 2027، التي تمثل إضافة بارزة إلى فئة السيارات الفاخرة متوسطة الحجم، مع الجمع بين التصميم العصري، والتقنيات المتقدمة.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

