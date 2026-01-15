قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قصة الإسراء والمعراج بالتفصيل .. هذه المشاهد رآها النبي في الرحلة المباركة
بـ 17.5 مليون دولار .. مصر للألومنيوم تضاعف طاقتها الإنتاجية لـ 120 ألف طن سنويًا
صفقة النفط الأمريكية تضرب فنزويلا | بين السيادة والاقتصاد .. وهل إيران ستلقى نفس المصير؟ سمير فرج يجيب
قرار ترامب يقلب الموازين .. باريس تملأ فراغ الاستخبارات الأمريكية في أوكرانيا
أسباب خفقان القلب ليلاً .. هل علامة على مرض خطير؟
دعاء الإسراء والمعراج .. ردده يصب عليك الرزق والخيرات صبا ويصرف عنك المصائب
دعاء الإسراء والمعراج.. اعرف بما كان يدعو النبي فجبر الله خاطره بمعجزة
دعاء للميت في الإسراء والمعراج .. يفرح به ويضيء قبره ويجعله في رياض الجنة
اغتيال قيادي في حماس بأول أيام المرحلة الثانية من اتفاق غزة
دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. ردد أفضل 210 أدعية تقضي حوائجك وتفتح لك أبواب الخيرات
مدير المرصد السوري: صفقة دولية تحاك لوضع جنوب سوريا تحت هيمنة إسرائيلية
مختار نوح: حازم صلاح أبو إسماعيل أسوأ من الإخوان والسلفيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كيا تقدم EV2 الكهربائية.. رياضية بتصميم صغير

كيا EV2
كيا EV2
صبري طلبه

تعزز شركة كيا تواجدها عالميًا في عالم السيارات، من خلال تقديم الطراز  EV2 الجديد في فئة السيارات الكهربائية صغيرة الحجم، حيث تأتي السيارة بتصميم رياضي مدمج، مع الانتماء إلى فئة SUV متعددة الاستخدامات، باقة من التجهيزات العصرية.

تصميم كيا EV2

اعتمدت كيا في EV2 على أبعاد خارجية صغيرة تعزز سهولة الحركة وتعززي مفهوم التصميم، حيث يبلغ طول السيارة نحو 4.06 متر، بينما تجمع خارجيًا بين الخطوط الحادة واللمسات الانسيابية، مع جنوط رياضية ذات طابع عصري تعزز المظهر الديناميكي، كما زودت السيارة بسقف بانورامي، إلى جانب سبويلر خلفي مثبت أعلى الزجاج الخلفي لتحسين الانسيابية، ومقابض أبواب مخفية.

كيا EV2

منصة كهربائية متطورة وخيارات بطارية متعددة

تعتمد كيا EV2 على منصة E-GMP الكهربائية بجهد 400 فولت، وهي منصة معروفة بقدرتها على تحقيق توازن بين الأداء والكفاءة، وتتوفر السيارة بخيارين من البطاريات، الأول بسعة 42.2 كيلووات/ساعة، والثاني بسعة 61.0 كيلووات/ساعة، ويصل مدى القيادة إلى نحو 317 كيلومترًا للبطارية الأصغر.

كيا EV2

بينما يرتفع إلى 448 كيلومترًا مع البطارية الأكبر، وفق دورة الاستخدام القياسية، من أبرز نقاط القوة في EV2 دعمها لتقنيات الشحن السريع، حيث يمكن شحن البطارية من 10 إلى 80 % خلال نحو 30 دقيقة فقط، 

مقصورة وتجهيزات كيا EV2

توفر كيا EV2 مقصورة تستوعب خمسة ركاب، مع توزيع ذكي للمساحات الداخلية، وسعة صندوق الأمتعة تصل إلى نحو 955 لترًا، ما يمنح السيارة قدرة جيدة على نقل الأمتعة، كما أضافت كيا مساحة تخزين أمامية إضافية بسعة تقارب 15 لترًا.

كيا EV2

وتضم كيا EV2 باقة متنوعة من التجهيزات حيث تشمل شاشة عرض داخلية تدعم تطبيقي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب نظام ترفيهي صوتي متكامل، كما زودت السيارة بمكيف هواء أوتوماتيك.

كما تضم كيا EV2 مجموعة من وسائل السلامة تشمل وسائد هوائية للحماية، مثبت سرعة، كاميرات للمتابعة، ومستشعرات حركة تساعد السائق أثناء القيادة، إلى جانب تقنية رصد النقاط العمياء، وقفل مركزي للأبواب مع بصمة خارجية.

كيا كيا EV2 سيارة كيا EV2 مواصفات كيا EV2 كيا EV2 الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

الحكومة

مصادر تكشف لـ صدى البلد حقيقة إجراء تعديل وزاري

مصطفى بكري

تغيير الحكومة | مصطفى بكري : إبلاغ وزراء بقرارات جديدة

محافظ الشرقية

حقيقة ترك محافظ الشرقية لمنصبه.. مصدر مسئول يكشف الحقيقة

الذهب

400 جنيه دفعة واحدة| هبوط ملحوظ في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

إمام عاشور

ولا واحد خد باله | الكشف عن موقف غير متوقع لـ إمام عاشور بمباراة مصر والسنغال

الأرصاد

تحذيرات عاجلة من ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

اموال

حقيبة العمر تعود لأصحابها.. حكاية الاستيلاء على 8 ملايين جنيه داخل أتوبيس بالقاهرة

ترشيحاتنا

البلوجر سبيد

بعد تصدره الترند.. من هو البلوجر العالمي سبيد ولماذا زار مصر؟

القارة القطبية

آخر مولود عام 1985.. ماذا يعني أن تبدأ حياتك في القارة القطبية الجنوبية؟

منتخب مصر

الذكاء الاصطناعي يتوقع الفائز بلقب كأس أمم أفريقيا.. ما فرصة مصر؟

بالصور

أسباب خفقان القلب ليلاً .. هل علامة على مرض خطير؟

أسباب خفقان القلب ليلاً
أسباب خفقان القلب ليلاً
أسباب خفقان القلب ليلاً

نجوم وصناع مسلسل حق ضايع يحتفلون ببداية التصوير.. صور

كواليس مسلسل حق ضايع
كواليس مسلسل حق ضايع
كواليس مسلسل حق ضايع

البسوا طويل .. تحذير للرجال: اختيار الملابس يهددكم بأمراض خطيرة

ملابس الرجال
ملابس الرجال
ملابس الرجال

دجاج بالبشاميل.. طعم غني وسهل التحضير

طريقة عمل دجاج بالبشاميل والجبن
طريقة عمل دجاج بالبشاميل والجبن
طريقة عمل دجاج بالبشاميل والجبن

فيديو

ويل سميث

من هوليوود إلى الجيزة.. ويل سميث في جولة خاصة بين الأهرامات

تحدي الشاي

نحترق ولا نفترق.. تريند عالمي خطير يشعل الجدل ويحذر منه الأطباء

موسي

ولا كان بإيدي شيء .. موسى يطرح أولى أغانيه في 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد