كيا تقدم EV2 الكهربائية.. رياضية بتصميم صغير

تعزز شركة كيا تواجدها عالميًا في عالم السيارات، من خلال تقديم الطراز EV2 الجديد في فئة السيارات الكهربائية صغيرة الحجم، حيث تأتي السيارة بتصميم رياضي مدمج، مع الانتماء إلى فئة SUV متعددة الاستخدامات، باقة من التجهيزات العصرية.

تصميم كيا EV2

اعتمدت كيا في EV2 على أبعاد خارجية صغيرة تعزز سهولة الحركة وتعززي مفهوم التصميم، حيث يبلغ طول السيارة نحو 4.06 متر، بينما تجمع خارجيًا بين الخطوط الحادة واللمسات الانسيابية، مع جنوط رياضية ذات طابع عصري تعزز المظهر الديناميكي، كما زودت السيارة بسقف بانورامي، إلى جانب سبويلر خلفي مثبت أعلى الزجاج الخلفي لتحسين الانسيابية، ومقابض أبواب مخفية.

كيا EV2

منصة كهربائية متطورة وخيارات بطارية متعددة

تعتمد كيا EV2 على منصة E-GMP الكهربائية بجهد 400 فولت، وهي منصة معروفة بقدرتها على تحقيق توازن بين الأداء والكفاءة، وتتوفر السيارة بخيارين من البطاريات، الأول بسعة 42.2 كيلووات/ساعة، والثاني بسعة 61.0 كيلووات/ساعة، ويصل مدى القيادة إلى نحو 317 كيلومترًا للبطارية الأصغر.

كيا EV2

بينما يرتفع إلى 448 كيلومترًا مع البطارية الأكبر، وفق دورة الاستخدام القياسية، من أبرز نقاط القوة في EV2 دعمها لتقنيات الشحن السريع، حيث يمكن شحن البطارية من 10 إلى 80 % خلال نحو 30 دقيقة فقط،

مقصورة وتجهيزات كيا EV2

توفر كيا EV2 مقصورة تستوعب خمسة ركاب، مع توزيع ذكي للمساحات الداخلية، وسعة صندوق الأمتعة تصل إلى نحو 955 لترًا، ما يمنح السيارة قدرة جيدة على نقل الأمتعة، كما أضافت كيا مساحة تخزين أمامية إضافية بسعة تقارب 15 لترًا.

كيا EV2

وتضم كيا EV2 باقة متنوعة من التجهيزات حيث تشمل شاشة عرض داخلية تدعم تطبيقي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب نظام ترفيهي صوتي متكامل، كما زودت السيارة بمكيف هواء أوتوماتيك.

كما تضم كيا EV2 مجموعة من وسائل السلامة تشمل وسائد هوائية للحماية، مثبت سرعة، كاميرات للمتابعة، ومستشعرات حركة تساعد السائق أثناء القيادة، إلى جانب تقنية رصد النقاط العمياء، وقفل مركزي للأبواب مع بصمة خارجية.