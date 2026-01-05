بتصميم رياضي.. ماذا تقدم كيا EV5 الكهربائية عملاق الـ SUV؟

تُعد كيا EV5 من أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدام التي قدمتها العلامة الكورية على الساحة العالمية خلال الفترة الأخيرة، حيث جاءت بتقنيات تتجه نحو التحول الكهربائي، مع الحفاظ على هوية سيارات الـ SUV من حيث القوة، والاعتمادية، والتصميم الجريء.

خيارات أداء كهربائي لسيارة كيا EV5

تتوفر كيا EV5 بثلاث فئات رئيسية، تعتمد جميعها على الطاقة الكهربائية بشكل كامل، مع اختلافات واضحة في منظومة الدفع والقوة، وتأتي الفئة العليا SX بمحركين كهربائيين ونظام دفع كلي، ما يمنحها قوة إجمالية تبلغ 312 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 480 نيوتن متر، أما فئتا EX وLX فتعتمدان على محرك كهربائي واحد مع نظام دفع أمامي، بقوة 218 حصانًا وعزم دوران 310 نيوتن متر.

كيا EV5

تعتمد كيا EV5 على بطاريات بسعات مختلفة بحسب الفئة، حيث تحصل فئتا SX وEX على بطارية بسعة 88.1 كيلوواط ساعة، تتيح مدى قيادة يصل إلى 500 كيلومتر للفئة الأعلى و555 كيلومترًا للفئة المتوسطة، في المقابل، تأتي فئة LX ببطارية سعة 64.2 كيلوواط ساعة، مع مدى قيادة يبلغ 400 كيلومتر، وتدعم السيارة الشحن السريع من المستوى الثالث، حيث يمكن شحن البطارية من 10 إلى 80 % خلال فترة تتراوح بين 36 و38 دقيقة.

كيا EV5

تصميم وتجهيزات السيارة كيا EV5 الرياضية

تأتي كيا EV5 بتصميم رياضي، مع جنوط ألمنيوم قياس 19 بوصة، كما زودت السيارة بباب خلفي كهربائي، ومصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، إلى جانب فتحة سقف بانورامية، وتدعم الرؤية كاميرات بزاوية 360 درجة، مع حساسات ركن أمامية وخلفية لتسهيل عملية الاصطفاف، ومكابح الطوارئ الذاتية.

كيا EV5

تزود كيا EV5 بحزمة شاملة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، تشمل 6 وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني، والمكابح المانعة للانغلاق مع التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إلى جانب التحكم في قوى الجر، كما تدعم السيارة مثبت سرعة متكيف، وأنظمة التحذير من الخروج عن المسار مع المساعدة على البقاء فيه، إضافة إلى التحذير من التصادم الأمامي والخلفي.

كيا EV5

وتقدم كيا EV5 تجربة رقمية من خلال شاشة عدادات قياس 12.3 بوصة، وشاشة لمس مماثلة لنظام المعلومات والترفيه تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وتشمل التجهيزات مرايا داخلية ذات تعتيم تلقائي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق، كما تتوفر إضاءة محيطية وشاحن لاسلكي.