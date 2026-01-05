قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عقد امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب أولى ثانوي في 11 محافظة ..اليوم
لا دلائل مؤكدة.. ترامب يشكك في رواية موسكو بشأن قصف مقر بوتين
مادورو يمثل أمام محكمة في نيويورك للمرة الأولى
هل الله يوزع الأرزاق بعد الفجر فقط؟.. خسارة النائمين
مباراة مصر وبنين في كأس أمم أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة
وزير الخارجية الفنزويلي: أمريكا لا تهتم إلا بالطاقة والموارد في بلادنا
جمال الغندور: الحكم ظلم تنزانيا أمام المغرب.. ضربة جزاء صحيحة لم تحتسب
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 5 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة
مواجهات قوية في دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا.. اعرف المواعيد
الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على أملاك الدولة بتقديم بيانات غير صحيحة
ترامب يحذر إيران من رد أمريكي قوي في حال سقوط قتلى خلال الاحتجاجات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتصميم رياضي.. ماذا تقدم كيا EV5 الكهربائية عملاق الـ SUV؟

كيا EV5
كيا EV5
صبري طلبه

تُعد كيا EV5 من أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدام التي قدمتها العلامة الكورية على الساحة العالمية خلال الفترة الأخيرة، حيث جاءت بتقنيات تتجه نحو التحول الكهربائي، مع الحفاظ على هوية سيارات الـ SUV  من حيث القوة، والاعتمادية، والتصميم الجريء. 

خيارات أداء كهربائي لسيارة كيا EV5

تتوفر كيا EV5 بثلاث فئات رئيسية، تعتمد جميعها على الطاقة الكهربائية بشكل كامل، مع اختلافات واضحة في منظومة الدفع والقوة، وتأتي الفئة العليا SX بمحركين كهربائيين ونظام دفع كلي، ما يمنحها قوة إجمالية تبلغ 312 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 480 نيوتن متر، أما فئتا EX وLX فتعتمدان على محرك كهربائي واحد مع نظام دفع أمامي، بقوة 218 حصانًا وعزم دوران 310 نيوتن متر.

كيا EV5

تعتمد كيا EV5 على بطاريات بسعات مختلفة بحسب الفئة، حيث تحصل فئتا SX وEX على بطارية بسعة 88.1 كيلوواط ساعة، تتيح مدى قيادة يصل إلى 500 كيلومتر للفئة الأعلى و555 كيلومترًا للفئة المتوسطة، في المقابل، تأتي فئة LX ببطارية سعة 64.2 كيلوواط ساعة، مع مدى قيادة يبلغ 400 كيلومتر، وتدعم السيارة الشحن السريع من المستوى الثالث، حيث يمكن شحن البطارية من 10 إلى 80 % خلال فترة تتراوح بين 36 و38 دقيقة.

كيا EV5

تصميم وتجهيزات السيارة كيا EV5 الرياضية

تأتي كيا EV5 بتصميم رياضي، مع جنوط ألمنيوم قياس 19 بوصة، كما زودت السيارة بباب خلفي كهربائي، ومصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، إلى جانب فتحة سقف بانورامية، وتدعم الرؤية كاميرات بزاوية 360 درجة، مع حساسات ركن أمامية وخلفية لتسهيل عملية الاصطفاف، ومكابح الطوارئ الذاتية.

كيا EV5

تزود كيا EV5 بحزمة شاملة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، تشمل 6 وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني، والمكابح المانعة للانغلاق مع التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إلى جانب التحكم في قوى الجر،  كما تدعم السيارة مثبت سرعة متكيف، وأنظمة التحذير من الخروج عن المسار مع المساعدة على البقاء فيه، إضافة إلى التحذير من التصادم الأمامي والخلفي.

كيا EV5

وتقدم كيا EV5 تجربة رقمية من خلال شاشة عدادات قياس 12.3 بوصة، وشاشة لمس مماثلة لنظام المعلومات والترفيه تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وتشمل التجهيزات مرايا داخلية ذات تعتيم تلقائي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق، كما تتوفر إضاءة محيطية وشاحن لاسلكي.

كيا EV5 كيا EV5 سيارة كيا EV5 مواصفات كيا EV5

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الميلاد المجيد

الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

انفصال محمد عبد المنصف و إيمان الزيادي

فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

نقل الرئيس الفنزويلي عبر شوارع نيويورك في عربة بأبواب مفتوحة

نقل الرئيس الفنزويلي عبر شوارع نيويورك في عربة بأبواب مفتوحة.. صور

الطقس

البس الدولاب.. طقس شديد البرودة غدا وتحذيرات من الصقيع

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

العثور عل جثة سيدة داخل شقتها عقب سرقة مشغولاتها الذهبية بطنطا

ارشيفيه

المزاح القاتل.. السجن 7 سنوات لشاب أنهى حياة صديقه بالدقهلية

اسعاف ارشيفيه

إصابة سائق في انقلاب شاحنة حاصلات زراعية على طريق شرق العوينات

فيديو

القبض على رئيس فنزويلا

150 طائرة وتشويش إلكتروني .. المشاهد الأولى من اعتقال مادورو رئيس فنزويلا

توفيق عكاشه

تنبأ باختطاف رئيس فنزويلا .. فيديو قديم لتوفيق عكاشة يشعل الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد