تكنولوجيا وسيارات

أقوى بيك أب قدمتها كيا في 2025.. ماذا تقدم تاسمان الجديدة كليا؟

كيا تاسمان
كيا تاسمان
صبري طلبه

قدمت كيا أحدث إضافاتها في فئة السيارات البيك أب، مع إطلاق تاسمان الجديدة كليًا خلال العام 2025، لتثبت أنها واحدة من أقوى الطرازات التي صممتها الشركة على الإطلاق، حيث تجمع السيارة بين الأداء القوي والقدرة على التحمل مع مستويات عالية من الراحة والتقنيات الحديثة.

خيارات المحرك والأداء الديناميكي

تأتي كيا تاسمان بمحرك بنزين توربو سعة 2.5 لتر بأربع أسطوانات يولد قوة 281 حصانًا، مع عزم دوران 421 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات أو يدوي من 6 سرعات، مع خيار الدفع الثنائي أو الرباعي، وهذا النظام يمنح السيارة قدرة على التسارع من الصفر إلى 100 كم/س في 8.5 ثانية، مع سرعة قصوى تبلغ 185 كم/س وسعة خزان وقود 80 لترًا.

كيا تاسمان

وتقدم أيضًا نسخة ديزل توربو بسعة 2.2 لتر، تنتج قوة 210 حصانًا وعزم دوران 441 نيوتن متر، مع خيارات ناقل حركة مماثلة ودفع خلفي أو رباعي، وهذا المحرك يمكن السيارة من التسارع إلى 100 كم/س خلال 10.4 ثانية.

كيا تاسمان

التصميم الخارجي لسيارة كيا تاسمان

تتميز تاسمان 2026 بأبعاد متوازنة لسيارة بيك أب كبيرة، حيث يبلغ طولها 5,410 مم وعرضها 1,930 مم وارتفاعها 1,920 مم، مع قاعدة عجلات بطول 3,270 مم، وتأتي مجهزة بخطاف حمولة وغطاء علوي للصندوق الخلفي، بالإضافة إلى مصابيح LED للفرملة والضباب وجنوط بمقاسات 17 و18 بوصة من الفولاذ أو السبائك المعدنية، كما تشتمل على شبكة أمامية كبيرة بعدة فتحات هوائية وعتبة ركنية وفواصل لتنظيم مساحة التخزين، مع بطانة لحماية هيكل الحمولة ودعامات جانبية لتعزيز المتانة.

كيا تاسمان

التقنيات الداخلية وتجهيزات تاسمان

تحتوي تاسمان على شاشة عدادات رقمية بمقاس 12.3 بوصة، وشاشتين للنظام الترفيهي بمقاسين 12.3 و5 بوصة، تدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع نظام صوتي Harmon Kardon مكون من 8 مكبرات، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية، ونظام إضاءة محيطية، كما تم تزويد السيارة بعجلة قيادة متعددة الوظائف ومكيف هواء أوتوماتيكي.

كيا تاسمان

تسعى كيا لتوفير أعلى معايير السلامة في تاسمان 2026، حيث تشمل أنظمة مساعدة السائق مثل التحكم الذكي في السرعة مع التوقف والانطلاق، مساعد الحفاظ على المسار وتتبع المسار، توزيع إلكتروني لقوى الفرملة، نظام ثبات إلكتروني، فرامل مانعة للانغلاق، وعدد 6 وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية، كما تقدم السيارة تقنيات متقدمة للرؤية ومراقبة النقاط العمياء، مساعد ركن ذكي عن بعد، ونظام لتجنب التصادم في النقاط العمياء وحركة المرور الخلفية.

كيا تاسمان مواصفات كيا تاسمان سيارة كيا تاسمان

