هروب جماعي من مصحة إدمان غير مرخصة.. متحدث الصحة يكشف التفاصيل
شريان جديد يربط أكتوبر بالقاهرة.. أحدث تصوير لأعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق
حكم الدعاء بالمغفرة عند نهاية كل عام وبالإعانة في العام الجديد
الجماهير الجزائرية تخطف الأنظار بتنظيف المدرجات بعد الفوز على بوركينا فاسو | صور
ترمب يعلن تقدما كبيرا نحو اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا
وزير الخارجية: مصر والسعودية جناح الأمة.. والعلاقات أبدية ومتجذرة
طقس اليوم.. انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة وسقوط أمطار على تلك المناطق
سعر ومواصفات شيفروليه بليزر 2026 في السعودية
الشناوي أم شوبير.. من الأقرب لحراسة مرمى منتخب مصر أمام أنجولا؟
نصائح مفيدة لمنع تكثف بخار الماء على زجاج السيارات
وفاة مستشارة في حادث مروري خلال عودتها من الإشراف على الانتخابات
مستمع من الطراز الأول.. وزير الخارجية: الرئيس السيسي يتعامل بمنتهى الرقي
سعر ومواصفات شيفروليه بليزر 2026 في السعودية

صبري طلبه

تعد شيفروليه بليزر موديل 2026 واحدة من أبرز الطرازات التي تقدمها علامة شيفروليه في السوق السعودي، حيث تأتي ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، مع تركيز واضح على التصميم الرياضي والتجهيزات المتنوعة. 

محرك وأداء شيفروليه بليزر 2026

تعتمد شيفروليه بليزر 2026 على محرك بنزين من 6 أسطوانات على طراز V بسعة 3.6 لتر، يولد قوة تبلغ 308 أحصنة، مع عزم دوران يصل إلى 366 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات.

وتعمل السيارة شيفروليه بليزر 2026 بنظام دفع كلي AWD، وتحقق معدل استهلاك وقود نحو 11.7 كيلومتر لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 82.1 لتر، إضافة إلى قدرة سحب تصل إلى 2041 كيلوجرام.

تجهيزات وتقنيات شيفروليه بليزر 2026

تقدم بليزر 2026 حزمة من تقنيات الحماية وتشمل، سبع وسائد هوائية موزعة لحماية الركاب، إلى جانب نظام التحكم الإلكتروني بالثبات ونظام التحكم في الجر، كما تتوفر تقنيات مساعدة السائق مثل نظام تثبيت السرعة المتكيف.

وتضم السيارة نظام قراءة مسار الطريق مع مساعد البقاء داخل المسار، إضافة إلى مراقبة المنطقة العمياء وتحذير حركة المرور الخلفية، وتدعم السيارة كاميرا بزاوية 360 درجة، وكاميرا مرآة داخلية، إلى جانب حساسات خلفية تسهل عمليات الركن.

وتوفر شيفروليه بليزر 2026 شاشة ترفيه مركزية قياس 10.2 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لاسلكيًا، وتشمل التجهيزات نظام صوتي من Bose مكوّن من 8 سماعات في فئة RS، مع شاحن لاسلكي للهواتف.

كما تأتي المقاعد بكسوة جلدية، مع مقعد سائق كهربائي يدعم الذاكرة والتبريد، بينما يحصل مقعد الراكب الأمامي على تعديل كهربائي مع تبريد، إلى جانب شاشة عدادات تختلف حسب الفئة، ومكيف أوتوماتيكي ثنائي المناطق مع فتحات تكييف خلفية، وتتوفر المقصورة بخيارات ألوان داخلية تجمع بين الأسود والرمادي أو الأسود الكامل.

أبعاد وتصميم السيارة شيفروليه بليزر 2026

تأتي بليزر 2026 بأبعاد تضعها ضمن فئة الـ SUV ، حيث يبلغ طولها 4862 مم، وعرضها 1947 مم، وارتفاعها 1683 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2863 مم، وتبلغ مساحة صندوق الأمتعة الخلفي 864 لترًا.

ويكتمل التصميم الخارجي بمصابيح LED أمامية وخلفية، وإضاءة نهارية LED، مع جنوط قياس 18 بوصة لفئة LT و20 بوصة لفئة RS كما تشمل التجهيزات مرايا كهربائية مزودة بذاكرة وتسخين وإشارات انعطاف، إضافة إلى فتحة سقف بانورامية.

سعر شيفروليه بليزر 2026 في السوق السعودي

تتوفر شيفروليه بليزر موديل 2026 في السعودية بفئة LT AWD بسعر يبدأ من 171,800 ريال سعودي.

