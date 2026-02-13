دعاء العواصف والغبار.. ماذا قال النبي عند اشتداد الرياح؟

مع تعرض البلاد لموجات من العواصف الرملية والغبار، يحرص كثير من الناس على الالتجاء إلى الله تعالى بالدعاء، من أجل طلب الحفظ والسلامة من هذه الظواهر الجوية، ويتساءل البعض عن أفضل صيغة صحيحة لـ دعاء العواصف والغبار، خاصة مع اشتداد الرياح وتقلب الأحوال الجوية.

وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أدعية تقال عند هبوب الرياح، لما تحمله من تذكير بقدرة الله تعالى وتسخير الكون بأمره، فيبادر المسلم إلى ترديد دعاء الريح والعواصف، سواء كان يحفظه أو يبحث عنه مكتوبًا عبر وسائل البحث ومواقع التواصل، رجاء أن يصرف الله الشر ويجعلها رحمة لا عذابًا.

دعاء العواصف والغبار

وبالنسبة إلى دعاء العواصف للنبي صلى الله عليه وسلم فقد روى الإمام أبو داود في سننه وابن ماجه في سننه بإسناد حسن من حديث أبي هريرة قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((الريح من رَوْح الله تعالى، تأتي بالرحمة، وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسُبُّوها، واسألوا اللهَ خيرَها، واستعيذوا بالله من شرها))، معنى من رَوْح الله - بفتح الراء - قال العلماء: معناه: من رحمة الله بعباده، كما بين الإمام النووي في كتابه المجموع.

وكَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ يقول: «اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ» رواه مسلم.

دعاء العواصف الرملية والغبار

«اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا، ولَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ علَى الآكَامِ والجِبَالِ والآجَامِ والظِّرَابِ والأوْدِيَةِ ومَنَابِتِ الشَّجَرِ».

«اللَّهُمَّ إِني أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا ، وَخَيْرِ مَا فِيهَا، وخَيْر ما أُرسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بك مِنْ شَرِّهِا ، وَشَرِّ ما فِيها ، وَشَرِّ ما أُرسِلَت بِهِ».

دعاء العواصف الترابية والغبار

«اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يعقب الحسرة، ويورث الندامة، ويحبس الرزق، ويرد الدعاء، اللهم افتح لي أبواب رحمتك وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم نوّر لي دربي، واغفر لي ذنبي، وحقّق لي ما يكون خير لي وما أتمناه.»

ويمكن ترديد دعاء العواصف الرملية والغبار كالتالي: «اللهم طهّر قلبي واشرح صدري وأسعدني وتقبل صلاتي وجميع طاعاتي، وأجب دعوتي واكشف كربتي وهمي وغمي، واغفر ذنبي وأصلح حالي واجلُ حزني وبيّض وجهي، واجعل الريان بابي والفردوس ثوابي والكوثر شرابي، واجعل لي فيما أحب نصيب».

«اللهم اسقينا غيثًا، مغيثًا، مريئًا، نافعًا، غير ضار».