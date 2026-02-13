قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

صراع اللقب يشتعل بين أرسنال ومانشستر سيتي.. من يقترب أكثر من التتويج؟

منتصر الرفاعي

دخل الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025–2026 مرحلة حاسمة حيث يشتد الصراع على الصدارة بين أرسنال بقيادة المدرب ميكيل أرتيتا الذي يبدو الأقرب لحصد اللقب ومانشستر سيتي تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا الذي يلاحق المدفعجية عن كثب ويطمح للانقضاض على الصدارة.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الحالية

ويتصدر أرسنال جدول الترتيب برصيد 57 نقطة من 26 مباراة بعد تحقيق 17 فوزًا و6 تعادلات مقابل 3 خسائر، يليه مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 53 نقطة بعد 16 فوزا و5 تعادلات و5 خسائر ما يجعل المنافسة على اللقب في غاية القوة مع اقتراب نهاية الموسم.

أرسنال: طريق أسهل نحو اللقب

وقدم أرسنال أداء مميزا خلال الموسم معتمدا على صلابة الدفاع وروح الفريق رغم بعض القلق حول الفاعلية الهجومية في المباريات الأخيرة.
 

ويشمل جدول مباريات أرسنال المتبقية مواجهات ضد فرق متوسطة أو متذيلة مثل وولفرهامبتون وتوتنهام وفولهام وست هام وبيرنلي وكريستال بالاس إلى جانب تحديات أكبر أمام تشيلسي وبرايتون إيفرتون وبورنموث مانشستر سيتي ونيوكاسل ما يمنحه فرصة أكبر لتعزيز الصدارة.

مانشستر سيتي: جدول أصعب وتحديات قوية

على الجانب الآخر، يواجه مانشستر سيتي جدولا أكثر صعوبة مع مواجهات حاسمة ضد فرق قوية مثل تشيلسي وأرسنال وأستون فيلا ما يزيد الضغط على الفريق في صراعه على الصدارة.
يعتمد السيتي على تألق نجمه النرويجي إيرلينج هالاند إلى جانب العائد القوي للمصري عمر مرموش مع ضرورة الحفاظ على تماسك الدفاع لتحقيق الانتصارات المطلوبة.

مواعيد المباريات المتبقية لأرسنال

وولفرهامبتون (خارج الأرض) – 18 فبراير 2026

توتنهام هوتسبير (خارج الأرض) – 22 فبراير 2026

تشيلسي (على استاد الإمارات) – 1 مارس 2026

برايتون (خارج الأرض) – 4 مارس 2026

إيفرتون (خارج الأرض) – 14 مارس 2026

بورنموث (على استاد الإمارات) – 11 أبريل 2026

مانشستر سيتي (خارج الأرض) – 18 أبريل 2026

نيوكاسل يونايتد (على استاد الإمارات) – 25 أبريل 2026

فولهام (على استاد الإمارات) – 2 مايو 2026

وست هام يونايتد (خارج الأرض) – 9 مايو 2026

بيرنلي (على استاد الإمارات) – 17 مايو 2026

كريستال بالاس (خارج الأرض) – 24 مايو 2026

مواعيد المباريات المتبقية لمانشستر سيتي

نيوكاسل يونايتد (على استاد الاتحاد) – 21 فبراير 2026

ليدز يونايتد (خارج الأرض) – 28 فبراير 2026

نوتنجهام فورست (على استاد الاتحاد) – 4 مارس 2026

وست هام يونايتد (خارج الأرض) – 14 مارس 2026

تشيلسي (خارج الأرض) – 11 أبريل 2026

أرسنال (على استاد الاتحاد) – 18 أبريل 2026

بيرنلي (خارج الأرض) – 25 أبريل 2026

إيفرتون (خارج الأرض) – 2 مايو 2026

برينتفورد (على استاد الاتحاد) – 9 مايو 2026

بورنموث (خارج الأرض) – 17 مايو 2026

أستون فيلا (على استاد الاتحاد) – 24 مايو 2026

كريستال بالاس (على استاد الاتحاد) – موعد يُحدد لاحقًا

مع تبقي أسابيع قليلة على نهاية الموسم يشتد الصراع بين أرسنال ومانشستر سيتي ويبدو أن كل مباراة متبقية قد تكون فاصلة في تحديد بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

