ضبط طفلة ادعت تعاطي والديها المخدرات لجذب الأموال في الجيزة | تفاصيل

القت الأجهزة الأمنية القبض على طفلة ووالديها في الجيزة بعد ادعاء الطفلة بتعاطي والديها المواد المخدرة لاستجداء المارة تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق .

كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام طفلة باستجداء المارة والادعاء بقيام والديها بتعاطي المواد المخدرة بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الطفلة الظاهرة بمقطع الفيديو ووالديها ("لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة)، وتبين ادعائها بتعاطي والديها للمواد المخدرة لاستعطاف القائمة على التصوير واستجدائها للحصول منها على مبلغ مالي، وبمواجهة والديها أيدا ما جاء بأقوالها وقررت والدتها باصطحاب نجلتها لاستجداء المارة بذات المنطقة للتربح مالياً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.