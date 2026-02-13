الهلال يفوز على الاتفاق بثنائية نظيفة بالدوري السعودي

حقق فريق الهلال الفوز على فريق الاتفاق بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب المملكة أرينا، ضمن الجولة 22 من دوري روشن السعودي.

وسجل هدفى الهلال كل من محمد كنو وسالم الدوسري في الدقيقتين 13 و31 من إنطلاق المباراة.

وبتلك النتيجة رفع الهلال رصيده للنقطة 53 ليحتل صدارة ترتيب جدول الدوري السعودي، وتوقف رصيد الاتفاق عند النقطة 35 ليحتل المركز السادس.

تشكيل الهلال

أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لـ الهلال، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الاتفاق، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب المملكة أرينا، ضمن الجولة 22 من دوري روشن السعودي.

تشكيل الهلال ضد الاتفاق في دوري روشن السعودي

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: ناصر – كاليدو كوليبالي – حسن تمبكتي – حمد.

خط الوسط: سالم الدوسري– روبن نيفيز – سيرجي سافيتش - محمد كنو

خط الهجوم: مالكوم دي أوليفيرا – كريم بنزيما.