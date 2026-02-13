أصل حكاية صندوق التنمية الثقافية في مصر

يُعد صندوق التنمية الثقافية أحد أبرز الكيانات الداعمة للحركة الثقافية والفنية في مصر، ويتبع وزارة الثقافة المصرية، حيث يلعب دورًا محوريًا في رعاية الإبداع وتنمية المواهب في مختلف المجالات الفنية.

تأسس الصندوق عام 1989 بقرار جمهوري، بهدف تنمية العمل الثقافي ودعم الفنانين والمبدعين، وتوسيع قاعدة المشاركة في الأنشطة الثقافية على مستوى الجمهورية. ومنذ إنشائه، عمل على إنشاء مراكز للإبداع الثقافي في القاهرة وعدد من المحافظات، لتكون منصات حقيقية لاكتشاف المواهب واحتضان الطاقات الفنية الشابة.

كما يتولى الصندوق تنظيم مهرجانات وملتقيات فنية كبرى، ودعم الفنون التشكيلية والمسرح والموسيقى والحرف التراثية، إلى جانب الحفاظ على المباني التراثية وإعادة توظيفها كمراكز إشعاع ثقافي تسهم في نشر الوعي وتعزيز الهوية المصرية.

ويجسد رعايته لفعاليات مثل سمبوزيوم أسوان الدولي للنحت فلسفته القائمة على الربط بين الماضي والحاضر، حيث يتحول الجرانيت الأسواني، المرتبط بالحضارة المصرية القديمة، إلى أعمال فنية معاصرة تعكس رؤى فنانين من مصر ومختلف دول العالم.

ولا يقتصر دور الصندوق على دعم الأنشطة الفنية فحسب، بل يمتد تأثيره إلى تنشيط السياحة الثقافية وتعزيز مكانة مصر كمنارة للفنون في المنطقة، مؤكدًا أن الثقافة تمثل قوة ناعمة حقيقية تسهم في بناء الإنسان وصناعة مستقبل أكثر إشراقًا.