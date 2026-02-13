قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي
خلال 23 يوما.. سنتكوم تعلن انتهاء عملية نقل 5700 معتقل داعـ شي من سوريا إلى العراق
الداخلية: سيدتان و 7 رجال أجبروا شابا على ارتداء ملابس نسائية بسبب علاقة له مع ابنتهم
هل يجوز صيام اليوم الأخير من شعبان؟.. الإفتاء تجيب
حامد خلاف بطل العالم للألعاب البدنية للمرة السابعة.. صور
مؤلفات بيتهوفن وشوبرت وبرامز بقيادة نسائية ألمانية على المسرح الكبير
للتحصين من العين والحسد .. آيات قرآنية مكتوبة للحماية.. تعرف عليها
أول سؤال برلماني لوزير الاستثمار الجديد.. 5 ملفات ساخنة
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الجمعة 13-2-2026
نافذة الإنقاذ تضيق.. الأرض تقترب من البيت الزجاجي الساخن | ماذا يحدث ؟
هل يشارك محمد صلاح أمام برايتون غدا| مدرب ليفربول يجيب
مسيرات روسية تخترق أجواء كييف.. وتفعيل الدفاعات الجوية في العاصمة الأوكرانية
برلمان

خبير قانوني يكشف العقوبة القانونية للمتهمين بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص في بنها

أميرة خلف

أثارت واقعة اعتداء مجموعة من الشباب على شاب وإجباره على ارتداء ملابس نسائية “ بدلة رقص”، مع الاعتداء عليه بالضرب في أحد الشوارع وأمام المارة نهارًا.

الواقعة تسببت في حدوث موجة من الغضب والاستياء بين رواد مواقع التواصل، مطالبين بالتحقيق الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لحماية المواطنين من مثل هذه الجرائم. 

كما تمكنت مباحث القليوبية في ضبط المتهمين بالتعدي على شاب في ميت عاصم بمدينة بنها، بعد أن أجبروه على ارتداء ملابس نسائية "بدلة رقص" وعمل زفة له في شوارع البلد.

في هذا الصدد، كشف خالد حنفي، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب السابق، العقوبات القانونية المقررة في الواقعة التي ظهر فيها عدد من الشباب وهم يعتدون على شاب، ويجبرونه على ارتداء ملابس نسائية ويهينونه باستخدام أدوات مختلفة،قائلا:" الواقعة تشمل أكثر من جريمة قانونية من بينها الضرب والتنمر، و المتهمون في هذه الواقعة يعاقبون بعقوبة الجريمة الأشد". 

وأضاف “ حنفي” في تصريح خاص لـ “ صدى البلد ”  أن عقوبة الضرب الحالية تختلف بحسب شدته؛ فالضرب البسيط قد تصل عقوبته إلى غرامة 20 جنيهًا، أما الضرب باستخدام أداة فيقدر القانون العقوبة بالحبس مدة شهر، وهو ما وصفه المحامي بالنقض بأنه غير كافٍ مقارنة بجسامة الفعل، مطالبًا مجلس النواب بمراجعة تشديد عقوبات جرائم الضرب بما يتناسب مع خطورتها.

وأشار إلى أن التنمر والسخرية واستخدام الأدوات لإيذاء الضحية يعد جريمة مستقلة، موضحا أن المتهمين في هذه الواقعة يُعاقبون بأشد عقوبة تجمع بين الجرائم المرتكبة، مع الأخذ في الاعتبار تعدد الجناة والظروف المشددة التي تزيد من المسؤولية القانونية لكل منهم . 

عقوبة الضرب في قانون العقوبات

نص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري،إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين ، واللتان يقضيان بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري ، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً .

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.

عقوبة التنمر في القانون

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

و في حالة العود (أي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

