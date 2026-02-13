قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

كاف يخطط لزيادة المشاركين في كأس الأمم الأفريقية إلى 28 منتخبًا| تفاصيل

كأس الأمم الإفريقية
كأس الأمم الإفريقية
منتصر الرفاعي

اعترف رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي بأن المكتب التنفيذي للكاف يدرس تعديلات مهمة على اللوائح والعقوبات الانضباطية دون الكشف عن تفاصيلها حتى الآن في إطار سعيه لتطوير البطولة القارية وزيادة تنافسية المنتخبات المشاركة.

زيادة عدد المنتخبات إلى 28

خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المكتب التنفيذي في دار السلام عاصمة تنزانيا أوضح موتسيبي أن النسخ المقبلة من كأس الأمم الإفريقية قد تشهد تغييرات كبيرة أبرزها زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 24 إلى 28 منتخبا ما يجعل نسخة 2027 التي ستقام بشكل مشترك بين كينيا وتنزانيا وأوغندا آخر نسخة تضم 24 منتخبًا فقط.

التأكيد على إقامة نسخة 2027 في موعدها

ونفى رئيس الكاف الأنباء التي تحدثت عن احتمال تأجيل البطولة إلى 2028، مؤكداً أن النسخة السادسة والثلاثين ستقام من 19 يونيو حتى 18 يوليو 2027 كما هو مقرر، مشددًا على أن الكاف ملتزم بضمان تنظيم بطولة ناجحة ومثيرة تليق بتاريخ كرة القدم الإفريقية.

وجاءت هذه التصريحات ردا على تقارير صحفية، أبرزها صحيفة The Guardian التي أشارت إلى مخاوف بشأن التمويل وتأخر تجهيز البنية التحتية والملاعب في الدول المضيفة الأمر الذي دفع المكتب التنفيذي للكاف لمراجعة الاستعدادات واتخاذ قرارات حاسمة لضمان سير البطولة وفق المعايير المطلوبة.

سياق التعديلات المستقبلية

كان موتسيبي قد أعلن في ديسمبر الماضي عن اعتماد نظام جديد لإقامة كأس الأمم كل أربع سنوات بدءا من 2028 مع تثبيت نسخة 2027 في شرق إفريقيا  غير أن التحديات المتعلقة بجاهزية الدول المضيفة قد تدفع الكاف لتطبيق النظام الجديد بشكل فوري وإعادة ترتيب النسخ المقبلة وفق الظروف الراهنة.

الجولة المقبلة من اجتماعات الكاف ستحدد بشكل نهائي شكل البطولة والتعديلات المستقبلية على اللوائح وعدد المنتخبات، في خطوة لتعزيز مكانة كأس الأمم الإفريقية على الساحة العالمية.

رئيس الاتحاد الإفريقي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي كأس الأمم الإفريقية كينيا تنزانيا أوغندا

