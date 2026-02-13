حكايات خلف الأبواب المغلقة.. كيف انتهت مغامرة المتهمين داخل ناد صحي بالعجوزة؟

في شارع جانبي هادئ بالعجوزة، كانت لافتة مضيئة تحمل اسم ناد صحي توحي بالهدوء والاسترخاء، أبواب مغلقة تخفي ما بداخل المكان، ورواد يدخلون على فترات متباعدة.

من الخارج، لا شيء يثير الريبة، لكن في الداخل، كانت تنسج حكاية أخرى، عنوانها الحاجة والاختيار الخاطئ.. بدأت القصة حين وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تفيد بقيام أحد الأشخاص بإدارة ناد صحي دون ترخيص، مستغلًا المكان في ممارسة أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

تحريات مكثفة أكدت صحة المعلومات، وكشفت أن النشاط لم يكن عابرًا، بل منظمًا يستهدف راغبي المتعة السريعة.

صاحب المكان، الذي حلم يومًا بمشروع يدر عليه ربحًا سريعًا، وجد نفسه يختصر الطريق نحو المال، متجاهلًا أن الطرق المختصرة غالبًا ما تكون الأكثر كلفة.

أما السيدات الخمس اللاتي بداخله ولإحداهن معلومات جنائية فلكل واحدة منهن حكاية مختلفة، ظروف اقتصادية قاسية، مسؤوليات أسرية ثقيلة، أو قرارات متسرعة دفعت بهن إلى زاوية ضيقة ظنًا أنها مخرج، فإذا بها مأزق أكبر.

وكان هناك شخص آخر داخل المكان، حضر بصفته زبونًا، ليجد نفسه طرفًا في قضية لن تمحى آثارها بسهولة، بعد تقنين الإجراءات، داهمت قوة أمنية النادي، وألقت القبض على المتهمين جميعًا.

وبمواجهتهم، أقروا بممارسة النشاط الإجرامي مقابل مبالغ مالية، لحظات المداهمة كانت فاصلة صدمة، ارتباك، ووجوه شاحبة تدرك أن الستار قد أسدل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهمون إلى جهات التحقيق المختصة.