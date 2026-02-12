قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير ثقافة دارفور: لا هدنة مع ميليشيا مارست القـ.ـتل والعنف
ضياء رشوان: مسمى الوزارة ليس القضية.. الإعلام في مصر يمر بأزمة كبيرة ويجب مواجهتها
أسير إسرائيلي سابق: السنوار كان لطيفا وساحرا أثناء لقائنا
ما يثار صحيح.. ضياء رشوان: حركة المحافظين عرف سياسي بعد أي تعديل وزاري
الداخلية تكشف للنيابة عن أكبر عصابة لأوكرانيين لتصدير المخدرات من مصر للخارج
الغندور يدافع عن الزمالك: مستكترين الفرحة على جمهوره
حشود عسكرية تتحرك رغم مسار التفاوض.. ماذا يحدث خلف الستار بين واشنطن وطهران؟
ضياء رشوان : الحكومة لن تنجح الا بالتعاون مع الصحفيين والإعلاميين
مدبولي: تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار أولوية.. وخطة تمويلات للوزارات حتى 2030
ضياء رشوان: مسمى الوزارة ليس القضية.. الإعلام يمر بأزمة كبيرة
مدبولي: التكليفات الرئاسية أولويات المرحلة المقبلة.. وتطوير شامل لشركات قطاع الأعمال دون تصفية
ضياء رشوان: محدش يقولي سيادة الوزير.. أنا سيادة الزميل
حوادث

الداخلية تكشف للنيابة عن أكبر عصابة لأوكرانيين لتصدير المخدرات من مصر للخارج

أرشيفية
أرشيفية
كتب محمد عبدالله :

أحالت جهات التحقيق المختصة تشكيل عصابي مكون من 7 متهمين أوكرانيين ومتهم واحد مصري إلي محكمة الجنايات لاتهامهم بإبرام صفقات مع كبار جالبي ومهربي المواد المخدرة واستمعت النيابة إلي شهادة مجري التحريات.

شهادة مجري التحريات في عصابة دولية أوكرانية 

شهد بأنه ورد إليه بلاغ بوجود حريق بإحدى العقارات وبالانتقال والفحص عقب إخماد الحريق تمكن من العثور على المضبوطات، وهي كمية هائلة من مسحوق وأقراص جوهر الفينيثيلامين المخدر، ومعدات وأدوات تستخدم في تصنيع ذات الجوهر المخدر وخمسة هواتف محموله وجهاز لوحي وحاسب آلي محمول ومبلغ مالى.

ونفاذاً لقرار النيابة العامة بشأن ضبط وإحضار المتهمين، تمكن من ضبط أربعة متهمين وضبط بحوزتهم ثلاثة هواتف محمولة ومركبتين آليتين الأولى تحمل لوحات (ا س ي (٥١٥٩ والثانية بدون لوحات معدنية ومبلغ مالى.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بتكوينهم تشكيلا عصابيا بقصد الاتجار في المواد المخدرة وجلب المواد الخام من خارج البلاد وتصنيعها داخل البلاد تمهيداً لتصديرها للخارج والهواتف المحمولة للتواصل فيما بينهم البعض وبين عملائهم والمبالغ المالية حصيلة تجارتهم والمعدات المضبوطة لتصنيع المواد المخدرة والسيارتين لسهولة الترويج.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين  ألفوا وأداروا تشكيلا عصابياً غرضه الإتجار في المواد المخدرة بأن قام المتهم الأول بإدارته وتوزيع أدواره علي باقي المتهمين وكان دوره تزعم ذلك التشكيل عن طريق إبرام الصفقات مع كبار جالبي ومهربي المواد المخدرة لترويجها خارج البلاد وتوفير تدابير المواد المخدرة لباقي عناصر التشكيل لمزاولة نشاطهم الآثم علي النحو المبين بالتحقيقات.


كما صنعوا وصدروا جواهر وعقاقير مخدرة (احد مشتقات الفينيثيل من والي داخل وخارج جمهورية مصر العربية دون ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات وحازوا وأحرزوا جواهر وعقاقير مخدرة (احد مشتقات الفينيثيل امين ) وذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال القانونية .

الداخلية مخدرات عصابة أوكرانيين حبس عصابة الأوكرانيين

