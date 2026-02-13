موعد انتهاء العاصفة.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

شهدت البلاد خلال الساعات الماضية موجة من العواصف الرملية العنيفة التي أدت إلى تقلبات حادة في حالة الطقس، مما أثار تساؤلات واسعة حول موعد انتهاء هذه الرياح القوية وعودة الاستقرار الجوي في مصر.

تراجع مستوى الرؤية الأفقية واضطراب في الأجواء العامة

وتتركز الرمال المثارة والكثيفة، في مناطق متفرقة من غرب البلاد، جنوب الوجه البحري، وأجزاء من غرب القاهرة الكبرى، كما أدت هذه العواصف إلى انخفاض ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية ونشوء حالة من الاضطراب في الأجواء العامة.

نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة

وأوضحت الهيئة أن سرعة الرياح تصل إلى نحو 32 كم/س، مع انخفاض في الرؤية الأفقية بالقاهرة الكبرى لتسجل قرابة 2000 متر، نتيجة نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

الطقس

كما أشارت إلى استمرار اضطراب حركة الملاحة البحرية على خليجي السويس والعقبة والبحر المتوسط، وحذرت من استمرار هذه الظواهر الجوية لفترة، مطالبة المواطنين بتوخي الحذر أثناء التنقل.