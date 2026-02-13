قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ميسي أم رونالدو.. واين روني يختار هذا النجم
بمشاركة مصرية.. مكافحة الإرهاب تتصدر أجندة رؤساء أركان دول حوض البحر المتوسط وجنوب الصحراء
كيف نُحسن استقبال رمضان؟.. خطوات عملية لتهيئة القلب قبل حلول الشهر الكريم
الغرف التجارية: تبكير موعد الأوكازيون ليتواكب مع حلول رمضان والأعياد
معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز
الأمم المتحدة تدعو واشنطن إلى إنهاء الحصار المفروض على كوبا
التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول لمنتخب مصر للشابات وبنين
90 جنيها تراجع.. سعر الذهب مساء اليوم الجمعة
1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
لاستقبال الشهر الكريم.. إغلاق كباريهات وبارات الجيزة خلال أيام
وزير الأوقاف يفتتح مسجد قباء بعد التجديد والتوسعة ومسجد العمري الكبير بقويسنا
الوداد يسعي لحسم تأهله لربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية
كيف نُحسن استقبال رمضان؟.. خطوات عملية لتهيئة القلب قبل حلول الشهر الكريم

محمد البدوي

تتجه الأنظار بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك إلى الاستعدادات الظاهرة من تزيين البيوت وترتيب الموائد وتنظيم الجداول اليومية، غير أن الاستعداد الحقيقي لا يقتصر على المظاهر، بل يبدأ من الداخل؛ من القلب تحديدا. 

فالقلب هو موضع نظر الله، وهو المنبع الذي تتفجر منه الطاعات أو تتعثر عنده، ولذا كان من المهم أن يسبق رمضانَ إعدادٌ روحيٌّ صادق يهيئ النفس لاستقبال نفحاته. 

الأسس الصحيحة لاستقبال رمضان

وفي هذا السياق، يوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بـدار الإفتاء المصرية، الأسس الصحيحة لاستقبال الشهر الفضيل بما يحقق كمال الصيام وحلاوة العبادة.

تصفية القلب وتنقيته

وأكد الشيخ محمد كمال، خلال حديثه في برنامج فتاوى الناس المذاع على قناة قناة الناس، أن الناس اعتادوا الاهتمام بالتحضيرات الشكلية لاستقبال رمضان، إلا أن الاستعداد الأعظم يتمثل في تصفية القلب وتنقيته قبل قدوم الشهر الكريم، فالقلب الطاهر تتنزل عليه أنوار العبادة، فيشعر صاحبه بلذة الصلاة والصيام وقراءة القرآن، بينما القلب المثقل بالحقد والحسد والضغينة يورث صاحبه ثقلًا في الطاعة وفتورًا عن العبادة.

التخلي قبل التحلي

أوضح أمين الفتوى أن أولى خطوات الاستعداد لرمضان هي التخلي، أي تطهير القلب من الرذائل مثل الحقد والحسد والكبر وسوء الظن، فالقلب إذا امتلأ بالمعاصي انشغل بنفسه عن ربه، ولم يتذوق حلاوة القرب منه.

التحلي بالأخلاق والفضائل

بعد التنقية تأتي مرحلة التحلي، وهي تجميل القلب بالأخلاق الكريمة، كحب الخير للناس، والتوكل على الله، وتعظيم شعائر الصلاة والصيام والقرآن، فكلما عظمت العبادة في القلب، ازدادت لذتها، وأقبل الإنسان عليها بشوق صادق، وكان ذلك من أسباب القبول والوصول إلى رضا الله.

إحياء القلب بالقرآن والذكر

بيّن الشيخ أن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، وجلاؤها يكون بذكر الله وتلاوة القرآن الكريم. فالابتعاد عن القرآن والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى قسوة القلب وحرمان صاحبه من حلاوة الطاعة، بينما المواظبة عليها تحيي الروح وتجدد الإيمان.

صدق النية وبداية جديدة

الركيزة الأخيرة هي صدق النية؛ بأن يدخل المسلم رمضان بعزم صادق على التغيير، مستحضرًا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»، فالبداية الصادقة مع الله قادرة على أن تجعل من رمضان نقطة تحول حقيقية في حياة الإنسان.

 مفتاح الفوز ببركات هذا الشهر

وفي ختام حديثه، دعا أمين الفتوى إلى أن يطهر الله القلوب قبل حلول الشهر الكريم، وأن يبلّغ الجميع رمضان بقلوب سليمة وأعمال خالصة، وأن يجعلهم فيه من المقبولين، مؤكدًا أن الاستعداد القلبي هو مفتاح الفوز ببركات هذا الشهر العظيم.

