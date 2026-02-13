الزراعة: 2000 كرتونة مواد غذائية هدية لأهالي مطروح بمناسبة شهر رمضان

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتنسيق مع محافظة مطروح، مبادرة موسعة لتوزيع المساعدات الغذائية والعينية على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بالمحافظة، استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم الدعم الكامل للمناطق الحدودية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وشهد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والأستاذ الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء – نائباً عن السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي – فعالية توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية مهداة من الوزارة لأهالي المحافظة.

وتضمنت الكراتين سلعاً استراتيجية أساسية تشمل (الأرز، السكر، الزيت، المكرونة، البقوليات، والتمر)، وسط أجواء سادتها روح التكاتف المجتمعي.

وأعرب المحافظ عن تقديره لجهود وزير الزراعة، مؤكداً أن هذه المبادرة تجسد حرص الدولة على تعزيز التكافل الاجتماعي وإدخال البهجة على الأسر المستحقة قبل حلول الشهر الكريم.

ونقل الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، تحيات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى محافظ مطروح، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، مشيرا إلى تكليفات وتوجيهات الوزير، باستمرار التنسيق والتعاون المشترك لتقديم كافة سبل الدعم والتيسير على أبناء المحافظة، وتقديم الدعم للمزارعين والمربين.

وعلى هامش المبادرة، عقد اللواء خالد شعيب لقاءا موسعاً بمقر ديوان عام المحافظة مع رئيس مركز بحوث الصحراء، بحضور قيادات المحافظة التنفيذية وأعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ، وعمد ومشايخ القبائل، فضلا عن مديري مديريتي الزراعة والطب البيطري بالمحافظة.



وتناول اللقاء بحث عدة ملفات استراتيجية لتطوير القطاع الزراعي بمطروح، من بينها دعم المزارعين والمربين، وتيسير إجراءات توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بما يلائم الطبيعة الصحراوية للمحافظة، فضلا عن تكثيف جهود الدعم الفني والإرشادي عبر مركز بحوث الصحراء للتعامل مع تحدي قلة الأمطار هذا العام، كذلك التوسع في حملات الرعاية البيطرية والتحصين ضد الأمراض الوبائية، باعتبار الثروة الحيوانية ركيزة اقتصادية أساسية لأهالي مطروح، وتنفيذ استراتيجية تنموية شاملة تضمن استدامة الموارد المائية والزراعية وتوفير مبيدات الآفات اللازمة.

كما تم التأكيد على استمرار التنسيق المشترك بين الوزارة والمحافظة لتنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطن المطروحي.