قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رمضان 2026.. سلوي عثمان: شخصيتي في كلهم بيحبوا مودي مختلفة عن أدواري السابقةl خاص
موعد طرح وحدات سكن لكل المصريين 8 .. كاملة التشطيب وتمويل عقاري
دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي
خلال 23 يوما.. سنتكوم تعلن انتهاء عملية نقل 5700 معتقل داعـ شي من سوريا إلى العراق
الداخلية: سيدتان و 7 رجال أجبروا شابا على ارتداء ملابس نسائية بسبب علاقة له مع ابنتهم
هل يجوز صيام اليوم الأخير من شعبان؟.. الإفتاء تجيب
حامد خلاف بطل العالم للألعاب البدنية للمرة السابعة.. صور
مؤلفات بيتهوفن وشوبرت وبرامز بقيادة نسائية ألمانية على المسرح الكبير
للتحصين من العين والحسد .. آيات قرآنية مكتوبة للحماية.. تعرف عليها
أول سؤال برلماني لوزير الاستثمار الجديد.. 5 ملفات ساخنة
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الجمعة 13-2-2026
نافذة الإنقاذ تضيق.. الأرض تقترب من البيت الزجاجي الساخن | ماذا يحدث ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة: 2000 كرتونة مواد غذائية هدية لأهالي مطروح بمناسبة شهر رمضان

الزراعة
الزراعة

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتنسيق مع محافظة مطروح، مبادرة موسعة لتوزيع المساعدات الغذائية والعينية على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بالمحافظة، استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم الدعم الكامل للمناطق الحدودية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وشهد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والأستاذ الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء – نائباً عن السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي – فعالية توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية مهداة من الوزارة لأهالي المحافظة.

وتضمنت الكراتين سلعاً استراتيجية أساسية تشمل (الأرز، السكر، الزيت، المكرونة، البقوليات، والتمر)، وسط أجواء سادتها روح التكاتف المجتمعي.

وأعرب المحافظ عن تقديره لجهود وزير الزراعة، مؤكداً أن هذه المبادرة تجسد حرص الدولة على تعزيز التكافل الاجتماعي وإدخال البهجة على الأسر المستحقة قبل حلول الشهر الكريم.

ونقل الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، تحيات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى محافظ مطروح، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، مشيرا إلى تكليفات وتوجيهات الوزير، باستمرار التنسيق والتعاون المشترك لتقديم كافة سبل الدعم والتيسير على أبناء المحافظة، وتقديم الدعم للمزارعين والمربين.

وعلى هامش المبادرة، عقد اللواء خالد شعيب لقاءا موسعاً بمقر ديوان عام المحافظة مع رئيس مركز بحوث الصحراء، بحضور قيادات المحافظة التنفيذية وأعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ، وعمد ومشايخ القبائل، فضلا عن مديري مديريتي الزراعة والطب البيطري بالمحافظة.


وتناول اللقاء بحث عدة ملفات استراتيجية لتطوير القطاع الزراعي بمطروح، من بينها دعم المزارعين والمربين، وتيسير إجراءات توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بما يلائم الطبيعة الصحراوية للمحافظة، فضلا عن تكثيف جهود الدعم الفني والإرشادي عبر مركز بحوث الصحراء للتعامل مع تحدي قلة الأمطار هذا العام، كذلك التوسع في حملات الرعاية البيطرية والتحصين ضد الأمراض الوبائية، باعتبار الثروة الحيوانية ركيزة اقتصادية أساسية لأهالي مطروح، وتنفيذ استراتيجية تنموية شاملة تضمن استدامة الموارد المائية والزراعية وتوفير مبيدات الآفات اللازمة.

كما تم التأكيد على استمرار التنسيق المشترك بين الوزارة والمحافظة لتنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطن المطروحي.

الزراعة مطروح هدية رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 18 يسجل 5655 جنيها

جانب من الواقعه

ضبط المتهمين بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص

ارشيفية

هزار تحول لجريمة| الأصدقاء الثلاثة قيدوا صديقهم وأشعلوا النار بجسده.. تفاصيل

حالة الطقس في مصر

ابقوا داخل المنازل.. عاصفة ترابية قادمة تضرب أغلب المحافظات| الطقس

رمضان

3 دول تحسم الموعد.. الخميس 19 فبراير أول أيام رمضان 2026

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

زينة رمضان

زينة رمضان تعرضك لعقوبات مشددة في هذه الحالة.. احذرها

ترشيحاتنا

تغييرات جوية

نصائح لكبار السن والأطفال خلال التقلبات الجوية

ارز بالخلطة

طريقة عمل أرز بالخلطة.. وصفة شرقية بطعم المطاعم في منزلك

دواء الحموضة

دواء شائع تحت التحذير .. آثار جانبية لا ينتبه لها كثيرون

بالصور

الصحة تدعم مستشفيات الشرقية بـ14 جهاز تخدير وإيكو بتكلفة 17 مليون جنيه

أجهزة طبية
أجهزة طبية
أجهزة طبية

بتكلفه 3 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بشارع الزهراء بمركز ههيا

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تواصل حملات الإزالة الفورية للتعديات

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

تسريب صور سيارة بورش تايكان بتصميم مستوحى من GT3 RS

بورش تايكان
بورش تايكان
بورش تايكان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد