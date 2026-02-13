موعد طرح وحدات سكن لكل المصريين 8 .. كاملة التشطيب وتمويل عقاري

يتزايد اهتمام المواطنين لمعرفة موعد طرح وحدات سكن لكل المصريين 8 وآلية الحصول على كراسة الشروط، وذلك عقب إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق مرحلة جديدة من المبادرة تتضمن نحو 37 ألف وحدة سكنية مخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

موعد وتفاصيل طرح وحدات سكن لكل المصريين 8

أوضحت الوزارة أن الإعلان عن المرحلة الثامنة من المبادرة سيتم خلال الربع الأول من عام 2026، أي قبل نهاية شهر رمضان.

ويشمل الطرح وحدات كاملة التشطيب بمواصفات متميزة، تتاح بنظام تقسيط ممتد يصل إلى 20 عاما.

كما تتضمن الوحدات مساحات تتراوح بين 110 و116 مترا مربعا، مع نظام تمويل عقاري بفائدة سنوية ثابتة تبلغ 12%، وتتوفر جميع التفاصيل الخاصة بالمواصفات والأسعار وخطوات التقديم ضمن كراسة الشروط بصيغة PDF.

خطوات التقديم

الدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي.

تسجيل البيانات بدقة ورفع المستندات المطلوبة وفق ما ورد بكراسة الشروط.

سداد مقدم جدية الحجز عبر مكاتب البريد أو وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة.

متابعة الطلب إلكترونيا للتأكد من قبوله واستكمال باقي الإجراءات.

كيفية تحميل كراسة الشروط

يمكن للراغبين الاطلاع على كراسة الشروط وتحميلها من خلال:

الموقع الرسمي لـصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من منصة مصر الرقمية.

وتتضمن الكراسة الشروط العامة، والمستندات المطلوبة، وآليات السداد، وضوابط الاستحقاق.

شروط حجز وحدات سكن لكل المصريين 8

حددت الوزارة عددا من الضوابط، أبرزها:

سداد مقدم جدية الحجز بقيمة 100 ألف جنيه في الموعد المحدد.

استيفاء شروط الدخل والضوابط المنظمة للمبادرة.

أن يكون المتقدم من المستحقين بالإسكان التعاوني داخل المحافظة المعلن بها عن الوحدات.

ألا يتجاوز دخل الأسرة 25 ألف جنيه شهريا، بحد أقصى 300 ألف جنيه سنويا.

ألا يزيد دخل الفرد عن 20 ألف جنيه شهريا، بحد أقصى 240 ألف جنيه سنويا.

الالتزام بنظام التمويل العقاري المعتمد لمتوسطي الدخل.