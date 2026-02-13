قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ميسي أم رونالدو.. واين روني يختار هذا النجم
بمشاركة مصرية.. مكافحة الإرهاب تتصدر أجندة رؤساء أركان دول حوض البحر المتوسط وجنوب الصحراء
كيف نُحسن استقبال رمضان؟.. خطوات عملية لتهيئة القلب قبل حلول الشهر الكريم
الغرف التجارية: تبكير موعد الأوكازيون ليتواكب مع حلول رمضان والأعياد
معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز
الأمم المتحدة تدعو واشنطن إلى إنهاء الحصار المفروض على كوبا
التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول لمنتخب مصر للشابات وبنين
90 جنيها تراجع.. سعر الذهب مساء اليوم الجمعة
1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
لاستقبال الشهر الكريم.. إغلاق كباريهات وبارات الجيزة خلال أيام
وزير الأوقاف يفتتح مسجد قباء بعد التجديد والتوسعة ومسجد العمري الكبير بقويسنا
الوداد يسعي لحسم تأهله لربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية
ميزة طال انتظارها.. مكالمات واتساب تصل لإصدار الويب على كروم وفايرفوكس

شيماء عبد المنعم

بدأت منصة واتساب، بإتاحة ميزة المكالمات الصوتية والفيديو لإصدار الويب، وهو ما يمثل تغييرا مهما لمن يعتمدون على النسخة المستعرضة من التطبيق. 

ووفقا لتقرير WABetaInfo، تتوفر هذه الميزة حاليا لبعض المستخدمين المشتركين في برنامج بيتا الخاص بـ واتساب ويب، وحتى الآن، كانت ميزة المكالمات مقتصرة على تطبيقات سطح المكتب لنظامي ويندوز وماك.

بدء الدعم بالمكالمات الفردية

يقتصر الطرح الأولي للميزة على المكالمات الفردية فقط، سواء صوتية أو فيديو، ولا يمكن للمستخدمين بعد إجراء مكالمات جماعية عبر واتساب ويب، حيث لا تزال “ميتا” تعمل على تطوير هذه الإمكانية. 

ووفقا للتقارير، استغرقت الشركة نحو عام لبناء واختبار ميزة المكالمات عبر الويب قبل إطلاق الإصدار المحدود.

واتساب يتيح المكالمات الصوتية والفيديو عبر النسخة الويب

وبالنسبة للمستخدمين الذين يحصلون على التحديث، يمكن بدء المكالمة بسهولة: بعد فتح المحادثة الفردية، يمكن الضغط على أيقونة الاتصال لإجراء مكالمة صوتية أو فيديو مباشرة عبر المتصفح، دون الحاجة لتنزيل أو تثبيت أي برامج إضافية.

مشاركة الشاشة وحماية البيانات

امتدت واتساب أيضا بالإطار الأمني الخاص به إلى المكالمات عبر الويب، فالمكالمات الصوتية والفيديو تستخدم التشفير من طرف إلى طرف، تماما كما في تطبيقات الهواتف المحمولة، ما يضمن أن المشاركين فقط هم من يمكنهم الوصول لمحتوى المكالمة، بينما لا يمكن لأي طرف ثالث، بما في ذلك “ميتا”، التنصت عليها.

بالإضافة إلى المكالمات الأساسية، أصبحت الآن ميزة مشاركة الشاشة متاحة خلال مكالمات الفيديو على واتساب ويب، وهو ما يفيد في الاجتماعات العملية، جلسات الدعم الفني، أو التعاون عن بعد. 

هذا التطوير يجعل نسخة الويب أقرب لتقديم ميزات تطبيقات سطح المكتب بدلا من الاكتفاء بالدردشة النصية فقط.

التوفر والتوسيع المستقبلي

حاليا، يقتصر الوصول إلى ميزة المكالمات على مستخدمي بيتا فقط، لكن واتساب يخطط لتوسيعها تدريجيا، ومن المتوقع أن تصبح المكالمات الصوتية والفيديو متاحة لمزيد من المستخدمين خارج النسخة التجريبية خلال الأسابيع القادمة.

أما المكالمات الجماعية، فلا تزال قيد التطوير، وتشير التقارير السابقة إلى أن التحديثات المستقبلية قد تدعم مكالمات جماعية بصوت وفيديو تصل إلى 32 مشاركا، بالإضافة إلى ميزات مثل روابط المكالمات وجدولة المكالمات.

