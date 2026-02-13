الأوروبي الآسيوي: رفع مستوى الحشد العسكري بالمنطقة تصعيد محسوب للضغط على إيران

قال ماهر نقولا مدير المركز الأوروبي الآسيوي للدراسات، إن رفع مستوى الحشد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك إرسال حاملات طائرات؛ يمثل تصعيدًا محسوبًا يهدف إلى ممارسة ضغط قوي ومتوازي على إيران، وليس بالضرورة تمهيد لضربة عسكرية وشيكة.

وأشار نقولا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى عوكل، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن واشنطن تعمل على محاصرة طهران جغرافيًا واقتصاديًا وعسكريًا؛ لدفعها إلى تقديم تنازلات.

وأكد مدير المركز الأوروبي الآسيوي للدراسات، أن هدف الإدارة الأمريكية هو تحقيق مكاسب تفاوضية، مشيرًا إلى أن ترامب يفضل «حل المشكلات بطريقة أقل كلفة»، لكن التعنت الإيراني يدفع واشنطن إلى الجمع بين الضغط العسكري والرسائل الدبلوماسية في آن واحد؛ تمهيدًا لجولات تفاوضية جديدة خلال الفترة المقبلة.