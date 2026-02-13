قومى المرأة بأسوان يواصل سلسلة جلسات الدوار للتوعية المجتمعية

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسون تنظيم عدد 10 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية بقرى مركز كوم أمبو ويأتى ذلك إستمراراً لفعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقرى (حياة كريمة).

ووجه المحافظ بضرورة تكثيف الجهود للتوسع فى تنظيم المزيد من الأنشطة والفعاليات من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى للمرأة وباقى أفراد الأسرة بمختلف القرى والنجوع.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأن سلسلة جلسات الدوار يتم تنظيمها تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان وبمشاركة متميزة من علماء الأوقاف وبالتعاون مع الوحدات المحلية والقروية .

وأشارت بأن الجلسات إستهدفت توعية عدد 500 سيدة وفتاة ورجل وشاب داخل قرى ونجوع الفؤادية وسالمون وجزيرة بساو ، علاوة على قرى الفارسية العبابدة بكوم أمبو.

كما أشارت الدكتورة هدى مصطفى بأن الجلسات تناولت مناقشة القضية السكانية ، وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء .