بتكلفة 13 مليون جنيه.. افتتاح 5 مساجد في أسوان

تستكمل أجهزة الدولة جهودها لإعمار بيوت الله ، والتى تشهد تنفيذ أعمال التطوير والصيانة ورفع الكفاءة لها أو الإنشاء الجديد فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بهدف نشر الفكر الوسطى المستنير.

وفى هذا الإطار أناب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد لإفتتاح مسجد الإمام على بقرية المنصورية الوسطى بمركز دراو بحضور سيد سعدى رئيس المدينة ، والمسجد مقام على مساحة 400 م2 ، وتكلفت أعمال الإحلال والتجديد له مبلغ 2 مليون جنيه بالجهود الذاتية .

وفى نفس السياق افتتح رؤساء المراكز والمدن ، ومسئولى وزارة الأوقاف 4 مساجد شهدت تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد والصيانة الشاملة والتطوير لها على نفقة الجهود الذانية وتحت إشراف الوزارة وذلك بإجمالى تكلفة بلغت نحو 11 مليون جنيه .

افتتاح مساجد

شملت مسجد العتيق بقرية الشبيكة بسلوا بمركز كوم أمبو ، والمقام على مساحة 280 م2 ، وتم تنفيذ الإحلال والتجديد له بتكلفة 5 مليون جنيه ، وأيضاً مسجد السماعية بقرية البصيلية قبلى بإدفو ، والمقام بمساحة 399 م2 ، وبتكلفة 3 مليون جنيه ، والذى قام بإفتتاح الدكتور محمد حازم وكيل وزارة الأوقاف ، وأدى خطبة الجمعة الشيخ محمود عبد الرحيم مدير الدعوة .

وتم كذلك إفتتاح مسجد العتيق بقرية الغنيمية بإدفو قبلى بمساحة 325 م2 ، وبتكلفة 600 ألف جنيه ، وقام بالإفتتاح الدكتور محمود مصطفى مدير شئون الإدارات بالأوقاف ، ومسئولى الوحدة المحلية ، بالإضافة إلى مسجد الأنوار المحمدية بقرية الطوناب بالرديسية بإدفو ، والمقام على مساحة 380 م2 ، وبتكلفة 2 مليون و 400 ألف جنيه .

وتجدر الإشارة إلى أنه جارى إستكمال إفتتاح العديد من المساجد الجديدة والتى وصل عددها حتى الآن إلى 74 مسجداً على مستوى مدن ومراكز المحافظة منذ بداية يناير 2025 وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .