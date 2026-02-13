مصادر لـ صدى البلد: محمود أباظة وفخري عبد النور ومحمد سرحان يطعنون ضد شرعية السيد البدوي

كشفت مصادر داخل حزب الوفد عن أن الدكتور محمود أباظة رئيس حزب الوفد الأسبق ومنير فخري عبد النور ومحمد سرحان تقدموا بطعن ضد الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الطعن الذي تم تقديمه بشأن وقائع تتعلق بإحدى القضايا ضد السيد البدوي رئيس حزب الوفد ، للطعن ضد شرعية الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد ، هو تصفية حسابات وثأر بين محمود أباظة والسيد البدوي خاصة بعد فوز السيد البدوي أمام الدكتور محمود أباظة في انتخابات رئاسة حزب الوفد عام ٢٠١٠ ، لذلك كان الدكتور محمود أباظة رئيس حزب الوفد الأسبق ومنير فخري عبد النور ومحمد سرحان داعمين للدكتور هاني سري الدين لرئاسة حزب الوفد ضد السيد البدوي.

وأشارت المصادر إلى أنه لأول مرة في تاريخ انتخابات رئاسة حزب الوفد تتم مطالبة المرشحين لرئاسة حزب الوفد من ضمن شروط الترشح لرئاسة الوفد، بأن يتم عمل فيش جنائي للمرشح لرئاسة الوفد موجه باسم حزب الوفد ، حيث إنه تم طلب عمل فيش جنائي بقرار من الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد السابق بشكل خاص للسيد البدوي لاستبعاده من انتخابات رئاسة الوفد بسبب طعن مقدم ضده في وقائع تتعلق بإحدى القضايا ، حيث كانت هناك توقعات بأن تكون هناك قضايا على السيد البدوي في الفيش الجنائي الخاص به ، وحينما تقدم السيد البدوي بالفيش الجنائي الخاص به ظهر أنه لا توجد أحكام جنائية ضد السيد البدوي، كما أن الادعاءات والاتهامات ضد السيد البدوي في وقائع تتعلق بإحدى القضايا ما هي إلا أمور عمل تتعلق بكل المؤسسات.

وكشفت المصادر عن أن الهدف من طعن كل من الدكتور محمود أباظة رئيس حزب الوفد الأسبق ومنير فخري عبد النور ومحمد سرحان ضد شرعية الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد هو تعطيل وصول خطاب لجنة شئون الأحزاب بشأن اعتماد الدكتور السيد البدوي كرئيس لحزب الوفد.