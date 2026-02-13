الزمالك في مفترق طرق قبل مواجهة كايزر تشيفز.. سيناريوهات تأهل الأبيض إلى ربع النهائي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة قوية وحاسمة أمام نظيره الجنوب أفريقي كايزر تشيفز غدا السبت في السادسة مساءً على إستاد هيئة قناة السويس ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بحثًا عن حجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي ومواصلة المشوار القاري.

الزمالك يتحكم في مصيره

يضمن الزمالك صدارة المجموعة الرابعة مباشرة في حالة الفوز على كايزر تشيفز بينما سيكون بحاجة إلى تعثر المصري البورسعيدي بالتعادل أو الخسارة في حالة التعادل مع احتمالية تعقيد الحسابات إذا فاز المصري بفارق أهداف كبير.

يأتي هذا بعد خسارة الزمالك الأخيرة أمام زيسكو يونايتد، التي وضعت الفريق في موقف معقد، خاصة أنها جاءت أمام منافس لم يحقق أي فوز سابق في البطولة، ما أثار قلق الجهاز الفني بشأن الجوانب الفنية والبدنية للاعبين.

ترتيب المجموعة الرابعة

كايزر تشيفز: 11 نقطة

الزمالك: 9 نقاط

المصري البورسعيدي: 7 نقاط

زيسكو يونايتد: نقطة واحدة

معنويات مرتفعة بعد الفوز على سموحة

يدخل الزمالك اللقاء بعد فوزه على سموحة بهدف دون رد في مؤجلات الدوري المصري الممتاز سجله ناصر منسي في الدقيقة 77 مما أعاد الثقة للاعبين قبل المواجهة الأفريقية المهمة.

قائمة الزمالك والتحضيرات

يغيب عن الزمالك الفلسطيني آدم كايد، محمود جهاد، محمد عواد وسيف فاروق جعفر لأسباب فنية، بالإضافة إلى الكيني باروش أوشينج للإصابة. في المقابل، شهدت القائمة عودة أحمد فتوح، عمر جابر، محمود بنتايك، وضم محمد عبد الفتاح حارس فريق الشباب استعدادًا للمباراة.

تصريحات المدير الفني معتمد جمال

قال معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن مواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي غدًا في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية صعبة جدًا.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء:" المباراة ليس لها سوى نتيجة واحدة وهي تحقيق الفوز من أجل التأهل للدور التالي والاستمرار في المنافسة".

وواصل معتمد جمال:" أنهينا مباراة سموحة، ونركز في لقاء الغد من أجل تعويض الخسارة في مباراة زيسكو الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد سوء الحظ الذي صادفنا في اللقاء السابق".

وتابع:" أركز مع اللاعبين من أجل تحقيق الفوز لإسعاد الجماهير واحتلال صدارة المجموعة، والتأهل لدور الثمانية من أجل الاستمرار في المنافسة".

وأضاف المدير الفني:" أحاول مع ضغط المباريات القيام بالتدوير بين اللاعبين، والميزة في الفريق أن الجميع في موضع المسؤولية وأي لاعب سيتواجد في قائمة المباراة سيكون جاهزًا للمشاركة، ولا أرغب في الحديث عن المبررات او الإصابات".

وتابع: "بعد أزمة إيقاف القيد لم يكن لدينا سوى النظر إلى أبناء النادي، وكانوا مظلومين بعض الشيء، وأثبتوا أنهم على قدر المسؤولية".

وواصل المدير الفني قائلًا: "أثق في أبناء النادي من الشباب الذين تم تصعيدهم للفريق الأول، وسيواصلون مشوارهم حتى يصبحوا قادة للفريق مثل عمر جابر".

وأضاف قائلًا: "للأسف سنكون بدون آدم كايد لفترة، وسننتظر عودة أحمد فتوح ومحمود بنتايج، لكن الأمور تتحسن وسنستعيد جميع اللاعبين قريبًا".

واختتم معتمد جمال ردًا على ما تردد حول استمراره مع الفريق لنهاية الموسم قائلًا : "لم يجد جديد في موقفي مع الفريق، وهذا لا يشغلني، أنا مع النادي لأخدمه بأي طريقة، وأنا مشجع في الأساس للنادي، وهدفي بذل قصارى جهدي مع الزمالك".

ويستعد الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في السادسة مساء غدٍ السبت على إستاد هيئة قناة السويس في الجولة السادسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تصريحات قائد الفريق عمر جابر

أكد عمر جابر قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الجميع يدرك أهمية مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف اللاعب في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء:" لا بديل سوى الفوز في لقاء الغد واعتلاء صدارة المجموعة للتأهل إلى الدور التالي، وبالرغم من تواجد ظروف معاكسة إلا أننا مستمرون بفضل دعم الجماهير الوفية ونسعى لإسعادهم".

وواصل عمر جابر قائلًا: "اللاعبون يتحدثون باستمرار عن أهمية المباراة، والفريق انتهى من لقاء سموحة، ولدينا مهمة جديدة في لقاء الغد، ونركز لتحقيق الفوز قبل التفكير في لقاء سيراميكا في كأس مصر، وسنقاتل من أجل إسعاد الجماهير".

وتابع قائد الفريق قائلًا: "الزمالك غني على مر التاريخ بأولاده في أي أزمة سواء لاعبين أو مدربين مثل الكابتن معتمد جمال، الذي جاء وتحمل المسؤولية من أجل مساعدة الفريق".

وواصل عمر جابر: " الفترة الأخيرة شهدت تصعيد عدد من اللاعبين الشباب وهم على قدر المسؤولية، والجميع هدفه إسعاد الجماهير".

واختتم اللاعب تصريحاته موجهًا رسالة للجمهور:" متأكد أن الجماهير لن تتأخر عن مساندة الفريق، وأعلم أنهم سيتواجدون بكثافة في اللقاء، ونتمنى أن نسعدهم غدًا ونحتفل جميعًا بالتأهل، والزمالك يمر بظروف صعبة دائمًا، ولكن هناك صمود وإنكار ذات من الجميع لإسعاد الجماهير وعودة النادي إلى مكانته الطبيعية، خاصة وأن الفريق ينافس على ثلاث بطولات في الموسم الحالي".

