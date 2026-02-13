إطلاق برنامج الكاميرا الخفية "الإعلاميين X جحييم" رمضان 2026

أعلن يحيى مراد، رئيس قناة الحدث اليوم، انطلاق برنامج الكاميرا الخفية الجديد الإعلاميين X جحييم، ليُعرض يوميًا في تمام الساعة السادسة مساءً خلال شهر رمضان 2026.

وقال مراد إن البرنامج يقدم فكرة «خارج الصندوق» تختلف عن جميع برامج الكاميرا الخفية التي عُرضت سابقًا على القنوات الفضائية، موضحًا أن المقالب تُنفذ في المذيعين ومقدمي البرامج العاملين بالقناة نفسها، بالاتفاق مع الضيف، في تجربة جديدة على هذا النوع من البرامج.

وأضاف أن فريق العمل واجه تحديات خلال التصوير، لكنه أصر على تنفيذ الفكرة بمصداقية ومن دون علم مسبق من الإعلاميين المستهدفين، بهدف تقديم محتوى حقيقي يليق بالمشاهد ويحقق تفاعلًا واسعًا خلال الموسم الرمضاني.

https://youtu.be/FZbtSGK8S7s?si=9nL3ulrYdeA58qkK