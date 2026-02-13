محافظ القليوبية يفتتح 3 معارض أهلاً رمضان بطوخ وشبرا الخيمة

افتتح المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، ثلاثة معارض جديدة ضمن مبادرة "أهلاً رمضان" بمدينة طوخ وحي شرق شبرا الخيمة، في إطار خطة المحافظة للتوسع في المنافذ السلعية وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

معارض أهلًا رمضان

بدأ المحافظ جولته بافتتاح معرض "أهلاً رمضان" بمدينة طوخ، ثم افتتح المعرض الثاني بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، واللذين أقيما بالتنسيق بين الغرفة التجارية بالقليوبية ومديرية التموين بالقليوبية، بما يضمن طرح السلع بجودة مناسبة وأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق.



ثم استكمل المحافظ بافتتاح معرض السلع الغذائية بشارع 15 مايو بشبرا الخيمة، حيث تفقد أجنحة المعرض المختلفة واطلع على توافر السلع وانتظام حركة البيع، مشددًا على الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار قبل وبعد الخصم.

وأكد المحافظ أن المعارض توفر جميع السلع الاستراتيجية التي تحتاجها الأسرة المصرية، من الزيت والسكر والأرز والسمن، إلى جانب اللحوم الطازجة والمجمدة، والدواجن، والبقوليات، والخضروات، وياميش رمضان، بخصومات حقيقية تتراوح بين 20% و25%.

ووجّه بضرورة استمرار ضخ الكميات بشكل يومي، وعدم السماح بأي مغالاة في الأسعار أو ممارسات احتكارية، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة تتابع الأسواق والمعارض بشكل مستمر لضمان تحقيق التوازن السعري وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أنه تم حتى الآن تجهيز 7 معارض "أهلاً رمضان" على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وجارٍ العمل على التوسع في إقامة معارض إضافية خلال الفترة المقبلة لضمان وصول السلع المخفضة إلى جميع المواطنين.