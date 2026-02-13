قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: مصر استردت 30 ألف قطعة أثرية مسروقة وندعم استرداد التراث الأفريقي
وصول المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية بميت عاصم إلى النيابة
مستشار بوتين السابق: الشعب الأوكراني هو المستفيد الأكبر من جهود السلام
عقب التعادل أمام بنين .. منتخب مصر للشابات يودع تصفيات أفريقيا
عمر جابر: لا بديل عن الفوز في لقاء كايزر تشيفز بالكونفدرالية
معتمد جمال: لا بديل عن الفوز أمام كايزر تشيفز للتأهل لربع نهائي الكونفدرالية
دبلوماسي أوكراني سابق: زيلينسكي لا يخشى تصويت شعبه على صفقات المفاوضات
ترامب يرسل حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط وسط تهديدات إيرانية
صراع اللقب يشتعل بين أرسنال ومانشستر سيتي.. من يقترب أكثر من التتويج؟
الغرامات لا تكفي .. رئيس الكاف يعيد النظر في عقوبات أحداث الشغب بالمباريات
عن الخطأ في غسل الجنابة.. دار الإفتاء: أفعال العوام تصحح ولا تهدر
دعاء المغرب 26 شعبان.. أفضل الدعوات المستحبة لختام اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يفتتح 3 معارض أهلاً رمضان بطوخ وشبرا الخيمة

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
إبراهيم الهواري

افتتح المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، ثلاثة معارض جديدة ضمن مبادرة "أهلاً رمضان" بمدينة طوخ وحي شرق شبرا الخيمة، في إطار خطة المحافظة للتوسع في المنافذ السلعية وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

معارض أهلًا رمضان 

بدأ المحافظ جولته بافتتاح معرض "أهلاً رمضان" بمدينة طوخ، ثم افتتح المعرض الثاني بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، واللذين أقيما بالتنسيق بين الغرفة التجارية بالقليوبية ومديرية التموين بالقليوبية، بما يضمن طرح السلع بجودة مناسبة وأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق.


ثم استكمل المحافظ بافتتاح معرض السلع الغذائية بشارع 15 مايو بشبرا الخيمة، حيث تفقد أجنحة المعرض المختلفة واطلع على توافر السلع وانتظام حركة البيع، مشددًا على الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار قبل وبعد الخصم.
وأكد المحافظ أن المعارض توفر جميع السلع الاستراتيجية التي تحتاجها الأسرة المصرية، من الزيت والسكر والأرز والسمن، إلى جانب اللحوم الطازجة والمجمدة، والدواجن، والبقوليات، والخضروات، وياميش رمضان، بخصومات حقيقية تتراوح بين 20% و25%.

ووجّه بضرورة استمرار ضخ الكميات بشكل يومي، وعدم السماح بأي مغالاة في الأسعار أو ممارسات احتكارية، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة تتابع الأسواق والمعارض بشكل مستمر لضمان تحقيق التوازن السعري وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أنه تم حتى الآن تجهيز 7 معارض "أهلاً رمضان" على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وجارٍ العمل على التوسع في إقامة معارض إضافية خلال الفترة المقبلة لضمان وصول السلع المخفضة إلى جميع المواطنين.

القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية معارض أهلًا رمضان طوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 18 يسجل 5655 جنيها

حالة الطقس في مصر

ابقوا داخل المنازل.. عاصفة ترابية قادمة تضرب أغلب المحافظات| الطقس

جانب من الواقعه

ضبط المتهمين بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص

ارشيفية

هزار تحول لجريمة| الأصدقاء الثلاثة قيدوا صديقهم وأشعلوا النار بجسده.. تفاصيل

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

رمضان

3 دول تحسم الموعد.. الخميس 19 فبراير أول أيام رمضان 2026

ترشيحاتنا

ذهب

ينفع كدة رجالتك تديني على عيني.. كواليس اعترافات المتهمين في قضية الذهب والمخدرات

أرشيفية

إحالة طالب أفريقي و3 أخرين للجنايات لاتهام بإنهاء حياة شاب في عابدين

محملة تنر واسطوانات أكسجين.. اندلاع حريق في سيارة نقل بالطريق الصحراوى الغربي بأسيوط

اندلاع حريق في سيارة نقل على الطريق الصحراوى الغربي بأسيوط

بالصور

بمشاركة مصرية.. مكافحة الإرهاب تتصدر أجندة رؤساء أركان دول حوض البحر المتوسط وجنوب الصحراء

زيارة رئيس الأركان لليبيا
زيارة رئيس الأركان لليبيا
زيارة رئيس الأركان لليبيا

أزمة بطاريات مرسيدس الكهربائية,, حوادث حريق جديدة تضع الشركة في مأزق

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

الصحة تدعم مستشفيات الشرقية بـ14 جهاز تخدير وإيكو بتكلفة 17 مليون جنيه

أجهزة طبية
أجهزة طبية
أجهزة طبية

بتكلفه 3 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بشارع الزهراء بمركز ههيا

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

فيديو

سيارة شيرين عبدالوهاب

متقلش عن ليلى مراد في حاجة.. فيديو سيارة شيرين عبد الوهاب يُشعل الجدل

مقارنة إيمي سمير وياسمين عبدالعزيز

معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد