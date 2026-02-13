مصرع شاب خلال عبور المزلقان في شبين القناطر بالقليوبية

لقي شاب يبلغ من العمر 32 عامًا مصرعه، إثر تعرضه لحادث خلال عبوره مزلقان السكة الحديد بمنطقة منية شبين التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.



وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بوقوع حادث على المزلقان، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع الشاب متأثرًا بإصابته.



وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى شبين القناطر العام تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر المحضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.

وفي سياق آخر، لقي مسن مصرعه إثر نشوب حريق داخل شقة سكنية بقرية أسنيت التابعة لدائرة مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.



وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من إدارة الحماية المدنية بكفر شكر، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية بقرية أسنيت، بجوار الجمعية الزراعية.