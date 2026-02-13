قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

مصطفى خاطر يكشف لـ صدى البلد تفاصيل شخصيته بمسلسل الكينج | خاص

مصطفى خاطر
مصطفى خاطر

أكد الفنان مصطفى خاطر إن حماسه لمسلسل "الكينج" جاء من اللحظة الأولى التي اطّلع فيها على السيناريو، موضحاً أنه عندما قرأ الجزء الأول فقط شعر بأن الشخصية المعروضة عليه مختلفة تماماً عمّا قدّمه من قبل، وهو ما استفزه فنياً ودفعه للموافقة فوراً.

وأوضح مصطفى خاطر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: أنه يجسد شخصية "ياقوت الدباح"، شقيق "الكينج" من الأب والعلاقة بين الشخصيتين قائمة على الصراع والتناقض، حيث يسعى "ياقوت" دائماً إلى جرّ شقيقه إلى طريق الشر والأعمال المنحرفة، ورغبته المستمرة في أن يصبح مثله، معتبراً أن هذه التركيبة النفسية المعقدة كانت من أكثر العناصر التي جذبته للدور، خاصة مع كتابة محكمة جعلته يشعر برغبة أكبر في استكشاف الشخصية.

وأشار مصطفى خاطر إلى أن مسلسل الكينج ، رغم ابتعاده عن الكوميديا، لا يخلو من لحظات خفيفة تظهر أحياناً بشكل تلقائي أثناء التصوير أو من خلال مواقف مكتوبة داخل السياق الدرامي، مؤكداً أن هذه المساحات لا تُفرض، بل تأتي طبيعياً من تفاعل الشخصيات، وتحدث خاطر عن تعاونه مع محمد إمام، مؤكداً أن العمل معه ممتع على المستويين الإنساني والمهني، مشيراً إلى أن مسلسل الكينج يضم مجموعة كبيرة من النجوم، وهو ما يمنح العمل ثِقلاً وثراءً درامياً يشبه الأعمال الجماعية الكبيرة في الماضي.

واختتم مصطفى خاطر حديثه بالتأكيد على أنه لا يشغل نفسه بمسألة المنافسة أو سباق رمضان، موضحًا أنه يركز فقط على تقديم أفضل ما لديه، معتبرًا أن التوفيق في النهاية بيد الله. ووعد الجمهور بمسلسل "دسم" مليء بالأحداث والتمثيل القوي والحوار الجيد، معربًا عن أمله في أن ينال العمل إعجاب المشاهدين ويترك لديهم أثرًا واضحًا.
 
مسلسل الكينج من بطولة محمد إمام، حنان مطاوع، مُصطفي خاطر، ميرنا جميل، عمرو عبد الجليل، سامي مغاوري، كمال أبو ريه، حجاج عبد العظيم، إنتصارن عماد رشاد، بسنت شوقي، لبني ونس، أحمد فهيم، أحمد كشك، ياسر الزنكلوني، محمد خميس، مصطفي البنا، ياسر عزت، حمزة ياسر، وآخرين، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

مصطفى خاطر مسلسل الكينج

