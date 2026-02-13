وزير الخارجية يبحث مع مفوض الاتحاد الأفريقي للزراعة والتنمية الريفية سبل التعاون المشترك

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الجمعة، موسى فيلاكاتي، مفوض الاتحاد الأفريقي للزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة، وذلك على هامش اجتماعات الاتحاد الأفريقي.

وأكد الوزير عبد العاطي دعم مصر الكامل للمفوض وإدارته، مشيرًا إلى الحرص على الانخراط الفاعل مع إدارته نظرًا لأهمية الموضوعات التي تتناولها، وعلى رأسها الزراعة والبيئة والتنمية المستدامة، وهي قضايا تحظى بأولوية خاصة لدى الدولة المصرية، معرباً عن التطلع إلى التعاون مع إدارة المفوض من خلال الوزارات والجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الزراعة ووزارة البيئة، بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز القدرات الأفريقية في مجالات الأمن الغذائي وإدارة الموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق، مشدداً على أهمية النظر في اعتماد مركز التغيرات المناخية والطاقة المتجددة والنظم الخبيرة التابع لمركز البحوث الزراعية بمصر كمركز تميز تابع للاتحاد الأفريقي في مجال التكيف مع التغيرات المناخية وبناء المرونة والزراعة المستدامة.

واختتم الوزير عبد العاطي بالتأكيد على أهمية تعزيز التنسيق القاري في مجالات تحقيق الأمن الغذائي، ودعم سلاسل القيمة الزراعية، معربًا عن الاستعداد لمشاركة خبراتها الوطنية في الاستصلاح الزراعي، وتطبيقات التحول الرقمي في القطاع الزراعي، والتنمية المستدامة بما يدعم تنفيذ أهداف أجندة ٢٠٦٣.