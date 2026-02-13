قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رمضان 2026.. سلوي عثمان: شخصيتي في كلهم بيحبوا مودي مختلفة عن أدواري السابقةl خاص
موعد طرح وحدات سكن لكل المصريين 8 .. كاملة التشطيب وتمويل عقاري
دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي
خلال 23 يوما.. سنتكوم تعلن انتهاء عملية نقل 5700 معتقل داعـ شي من سوريا إلى العراق
الداخلية: سيدتان و 7 رجال أجبروا شابا على ارتداء ملابس نسائية بسبب علاقة له مع ابنتهم
هل يجوز صيام اليوم الأخير من شعبان؟.. الإفتاء تجيب
حامد خلاف بطل العالم للألعاب البدنية للمرة السابعة.. صور
مؤلفات بيتهوفن وشوبرت وبرامز بقيادة نسائية ألمانية على المسرح الكبير
للتحصين من العين والحسد .. آيات قرآنية مكتوبة للحماية.. تعرف عليها
أول سؤال برلماني لوزير الاستثمار الجديد.. 5 ملفات ساخنة
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الجمعة 13-2-2026
نافذة الإنقاذ تضيق.. الأرض تقترب من البيت الزجاجي الساخن | ماذا يحدث ؟
أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث مع مفوض الاتحاد الأفريقي للزراعة والتنمية الريفية سبل التعاون المشترك

فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الجمعة، موسى فيلاكاتي، مفوض الاتحاد الأفريقي للزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة، وذلك على هامش اجتماعات الاتحاد الأفريقي.

وأكد الوزير عبد العاطي دعم مصر الكامل للمفوض وإدارته، مشيرًا إلى الحرص على الانخراط الفاعل مع إدارته نظرًا لأهمية الموضوعات التي تتناولها، وعلى رأسها الزراعة والبيئة والتنمية المستدامة، وهي قضايا تحظى بأولوية خاصة لدى الدولة المصرية، معرباً عن التطلع إلى التعاون مع إدارة المفوض من خلال الوزارات والجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الزراعة ووزارة البيئة، بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز القدرات الأفريقية في مجالات الأمن الغذائي وإدارة الموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق، مشدداً على أهمية النظر في اعتماد مركز التغيرات المناخية والطاقة المتجددة والنظم الخبيرة التابع لمركز البحوث الزراعية بمصر كمركز تميز تابع للاتحاد الأفريقي في مجال التكيف مع التغيرات المناخية وبناء المرونة والزراعة المستدامة.

 واختتم الوزير عبد العاطي بالتأكيد على أهمية تعزيز التنسيق القاري في مجالات تحقيق الأمن الغذائي، ودعم سلاسل القيمة الزراعية، معربًا عن الاستعداد لمشاركة خبراتها الوطنية في الاستصلاح الزراعي، وتطبيقات التحول الرقمي في القطاع الزراعي، والتنمية المستدامة بما يدعم تنفيذ أهداف أجندة ٢٠٦٣.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي موسى فيلاكاتي مفوض الاتحاد الأفريقي للزراعة والتنمية الريفية اجتماعات الاتحاد الأفريقي

