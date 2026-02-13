قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ميسي أم رونالدو.. واين روني يختار هذا النجم
بمشاركة مصرية.. مكافحة الإرهاب تتصدر أجندة رؤساء أركان دول حوض البحر المتوسط وجنوب الصحراء
كيف نُحسن استقبال رمضان؟.. خطوات عملية لتهيئة القلب قبل حلول الشهر الكريم
الغرف التجارية: تبكير موعد الأوكازيون ليتواكب مع حلول رمضان والأعياد
معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز
الأمم المتحدة تدعو واشنطن إلى إنهاء الحصار المفروض على كوبا
التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول لمنتخب مصر للشابات وبنين
90 جنيها تراجع.. سعر الذهب مساء اليوم الجمعة
1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
لاستقبال الشهر الكريم.. إغلاق كباريهات وبارات الجيزة خلال أيام
وزير الأوقاف يفتتح مسجد قباء بعد التجديد والتوسعة ومسجد العمري الكبير بقويسنا
الوداد يسعي لحسم تأهله لربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية
وزير الخارجية يلتقي مع الدكتور خالد العناني مدير منظمة اليونسكو

فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مع الدكتور خالد العناني المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) يوم الجمعة ١٣ فبراير، وذلك على هامش اجتماعات القمة الأفريقية.

وأعرب الوزير عبد العاطي خلال اللقاء عن التقدير للدور المحوري الذي تضطلع به منظمة اليونسكو في دعم التراث الثقافي والإنساني وتعزيز جودة التعليم وبناء القدرات، لاسيما في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها العالم. كما شدد على التزام مصر بمواصلة التعاون الوثيق مع المنظمة، انطلاقا من إيمانها بأهمية الاستثمار في التعليم والثقافة كركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة.

وتناول اللقاء سبل دعم المشروعات المشتركة في مجالات حماية التراث الثقافي، وتعزيز استخدام التكنولوجيا والابتكار في تطوير النظم التعليمية، فضلًا عن دعم برامج تمكين الشباب وبناء قدراتهم. كما تناول اللقاء الجهود الوطنية المبذولة للحفاظ على المواقع الأثرية والتراثية فى مصر، وتطوير البنية التحتية الثقافية، بما يعكس عمق الحضارة المصرية وإسهامها في التراث الإنساني.

من جانبه، أعرب الدكتور خالد العناني المدير العام لليونسكو عن تقديره للدور الذي تضطلع به مصر كشريك فاعل في دعم أجندة المنظمة، مشيدا بجهودها في مجالات التعليم والثقافة والعلوم، ومؤكدا حرص اليونسكو على تعزيز التعاون مع مصر في كافة المحاور ذات الاهتمام المشترك، وبما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وترسيخ مبادئ الحوار بين الحضارات، وتعزيز فرص التعليم الشامل للجميع، ودعم قيم السلام والتفاهم على المستوى الإقليمي والدولي.

