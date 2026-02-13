وزير الخارجية يؤكد أهمية تعظيم الاستفادة من عضوية الاتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بـ فتح الله سجلماسي، مدير عام مفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك على هامش اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي يوم الجمعة ١٣ فبراير حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق مع المفوضية في مختلف الملفات.

أشاد الوزير عبد العاطي بالتعاون الجاري مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، معربًا عن التطلع إلى تعزيز علاقة العمل والتنسيق مع مدير عام المفوضية، سواء فيما يتصل بالدور التنسيقي المنوط به داخل المفوضية، أو فيما يتعلق بالتنسيق بين المفوضية والأجهزة والمؤسسات المختلفة التابعة للاتحاد، مؤكدًا دعم مصر لجهود تطوير الأداء المؤسسي للاتحاد، لما تمثله من خطوة مهمة نحو تعزيز الكفاءة وتحسين إدارة الموارد البشرية داخل المنظومة القارية، بما يعزز فعالية الاتحاد واستجابته لتطلعات الشعوب الأفريقية.

كما أعرب وزير الخارجية عن رغبة مصر في الاستفادة من برنامج المتطوعين للاتحاد الأفريقي، ودعم المفوضية بكوادر مصرية شابة ومؤهلة مهنيًا للمساهمة في أنشطة الاتحاد المختلفة، بما يعكس الحرص على الانخراط الإيجابي في العمل الأفريقي المشترك، مؤكداً أهمية تعظيم الاستفادة من عضوية الاتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين، بما يسهم في تعزيز صوت القارة داخل المنصات الاقتصادية الدولية، ودفع أولويات التنمية الأفريقية، وحشد التمويل اللازم للمشروعات الكبرى، وتعزيز التكامل الاقتصادي والاستثمار في القارة الأفريقية.